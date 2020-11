De ce sunt bune investitiile in dolari americani

Din fericire pentru noi, dolarul nu este vazut drept o valuta exotica, cel putin nu in sensul in care erau yenul japonez si francul elvetian. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, avantajele si dezavantajele unui depozit in dolari.In Romania, inca mai sunt cateva banci care ofera depozite in dolari americani. Din acest motiv, daca aveti o suma mai mare de bani puteti sa va tineti banii in aceasta moneda pentru ca investitia merge pe acelasi principiu ca si la depozitele in euro.Dobanzile la aceste depozite sunt cu cateva procente mai mici decat la cele in lei, dar profitul compenseaza prin devalorizarea leului cu 2-3 procente pe an. In momentul de fata, depozitele in lei au o bonificatie de 3%, in medie, in timp ce la economiile in dolar acestea variaza intre 0,50% si 1,30%.Daca luam exemplul unui depozit de 5.000 de dolari, pe un an, la o dobanda de 1% pe an, atunci la scadenta acestuia castigul nostru net va fi de 45 de dolari.In prezent, un dolar costa 4,16 lei. Ori 5.000 de dolari, am avea un depozit de 20.800 de lei. Facem acest calcul pentru a compara care depozit este mai avantajos. Cei 20.800 de lei, depozitati la o dobanda de 3% pe an, ne vor aduce un castig net de 560 de lei, deci la final vom avea 21.360 de lei.In schimb, daca ne luam cei 5.045 de dolari cand depozitul a ajuns la maturitate si mai adaugam o devalorizare de 9 bani a cursului valutar, vom ajunge sa avem un dolar la un cost de 4,25 de lei. Cursul acesta inmultit cu 5.045 de dolari, cat avem noi in cont, ne da un echivalent a 21.441 de lei. Un plus de 80 de lei, fata de contul in moneda nationala.Cu toate acestea, trebuie tinut cont ca dolarul este mai volatil decat euro cand vine vorba de moneda noastra. Astfel ca, anul acesta leul s-a apreciat cu 10 bani fata de anul trecut. Deci depozitul vostru are sanse sa fie mai putin avantajos decat unul in lei.