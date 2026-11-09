Educația nu primește 6% din PIB nici în 2027. În câți ani crede ministrul Educației că se poate ajunge la acest procent

Autor: Olivia Andrei
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 12:53
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Educația nu primește 6% din PIB nici în 2027. În câți ani crede ministrul Educației că se poate ajunge la acest procent
Sorin Costreie, ministrul Educației FOTO gov.ro

Bugetul Educației nu va atinge pragul de 6% din PIB nici în 2027. Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat că nu se așteaptă ca bugetul alocat educației să ajungă la ținta de 6% din PIB până în anul 2027 și afirmă că o astfel de creștere necesită o perioadă mai lungă de tranziție. Acest procent ar putea fi atins în următorii 5 ani, la fel ca obiectivul de a aloca 1% pentru cercetare.

”Nu mă aștept ca bugetul Educației să fie de 6% din PIB în 2027. Dacă în 5 ani ajungem la 6% pentru Educație și 1% pentru Cercetare, e ceva,” a declarat ministrul pentru Recorder, citat de EduPedu.

Ținta de 6% din PIB pentru Educație a fost stabilită în anul 2011 în Legea Funeriu-Miclea, însă prevederea a fost prorogată în fiecare an. Fondurile alocate efectiv pentru educație au rămas mult sub acest procent, situându-se în jur de 3%–3,6%.

Pe de altă parte, Sorin Costreie spune că o creștere de la 0,16% la 1% din PIB pentru Cercetare ar însemna ”de cinci ori mai mulți bani decât acum. Ar fi multe proiecte, ar fi o anumită efervescență, ar fi oameni care vor să intre în sistemul de cercetare”.

”Cum să mă bat cu țări din Europa care au 2% la cercetare când eu am 0,16%? Coreea de Sud alocă inovației și cercetării 5,6%. Ce model social să am eu?”, a mai punctat acesta.

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