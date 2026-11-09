Educația nu primește 6% din PIB nici în 2027. În câți ani crede ministrul Educației că se poate ajunge la acest procent

Bugetul Educației nu va atinge pragul de 6% din PIB nici în 2027. Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat că nu se așteaptă ca bugetul alocat educației să ajungă la ținta de 6% din PIB până în anul 2027 și afirmă că o astfel de creștere necesită o perioadă mai lungă de tranziție. Acest procent ar putea fi atins în următorii 5 ani, la fel ca obiectivul de a aloca 1% pentru cercetare.

”Nu mă aștept ca bugetul Educației să fie de 6% din PIB în 2027. Dacă în 5 ani ajungem la 6% pentru Educație și 1% pentru Cercetare, e ceva,” a declarat ministrul pentru Recorder, citat de EduPedu.

Ținta de 6% din PIB pentru Educație a fost stabilită în anul 2011 în Legea Funeriu-Miclea, însă prevederea a fost prorogată în fiecare an. Fondurile alocate efectiv pentru educație au rămas mult sub acest procent, situându-se în jur de 3%–3,6%.

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Pe de altă parte, Sorin Costreie spune că o creștere de la 0,16% la 1% din PIB pentru Cercetare ar însemna ”de cinci ori mai mulți bani decât acum. Ar fi multe proiecte, ar fi o anumită efervescență, ar fi oameni care vor să intre în sistemul de cercetare”.

”Cum să mă bat cu țări din Europa care au 2% la cercetare când eu am 0,16%? Coreea de Sud alocă inovației și cercetării 5,6%. Ce model social să am eu?”, a mai punctat acesta.

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