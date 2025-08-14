Românii nu sunt mulțumiți de reformele din educație. Peste jumătate susțin o grevă generală a profesorilor la începutul anului școlar SONDAJ

Autor: Aniela Manolea
Joi, 14 August 2025, ora 12:27
Românii nu sunt mulțumiți de reformele din educație. Peste jumătate susțin o grevă generală a profesorilor la începutul anului școlar SONDAJ
Românii nu sunt mulțumiți de reformele din educație și ar susține o grevă a profesorilor FOTO Facebook/FSLI

Românii sunt pesimiști cu privire la sistemul de învățământ din România și consideră că reformele neclare sau incoerente sunt cea mai mare problemă în educație, arată cel mai recent sondaj Flash Data, publicat joi, 14 august. Peste jumătate din români i-ar susține pe profesori într-o grevă generală în luna septembrie.

Datele colectate în perioada 11-13 august demonstrează nemulțumirea românilor, care cred că educația a fost afectată disproporționat de măsurile de austeritate.

Cât de mulțumit(ă) sunteți de sistemul de educație din România?

43% - Nemulțumit(ă)

32% - Foarte nemulțumit(ă)

19% - Mulțumit(ă)

4% - Foarte mulțumit(ă)

Care considerați că este principala problemă a sistemului de învățământ din România?

29% - Reforma neclară sau incoerentă

23% - Politizarea sistemului

19% - Subfinanțarea

10% - Programele școlare învechite

...

Cum influențează reformele recente calitatea învățământului?

48% - Foarte negativ

18% - Negativ

18% - Pozitiv

6% - Foarte pozitiv

Considerați că domeniul educației a fost afectat disproporționat de măsurile de austeritate?

63% - Da

28% - Nu

9% - Nu știu / nu răspund

Ați susține o grevă generală a profesorilor în toamna 2025?

57% - Da

37% - Nu

6% - Nu știu / nu răspund

