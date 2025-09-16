Ce salarii sunt în învățământul românesc: Cât câștigă o educatoare, un profesor sau un formator

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 21:43
761 citiri
Ce salarii sunt în învățământul românesc: Cât câștigă o educatoare, un profesor sau un formator
Profesor și elevi FOTO Pixabay

4.000 de lei net pe lună câștigă în medie un educator și un bibliotecar, iar un învățător, un profesor și un formator primesc pe card la sfârșit de lună 5.000 de lei, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

Conform Ralucăi Dumitra, șefa de marketing de la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România, educația rămâne unul dintre pilonii esențiali ai societății, însă piața muncii din acest domeniu nu este lipsită de provocări, relatează Libertatea.

Salariile cadrelor didactice variază în funcție de nivelul de învățământ (primar, gimnazial, liceal etc.), experiență și gradul profesional obținut. De asemenea, sumele câștigate la final de lună depind de locul de predare, instituții de stat sau private.

Pe de altă parte, în învățământul universitar salariile sunt mai mari, pentru că și cadrele au un alt nivel de cunoștințe, au titluri academice și proiecte de cercetare finanțate.

„O tendință vizibilă este diversificarea carierei în educație: mulți profesioniști aleg să completeze veniturile prin meditații, cursuri online sau colaborări cu platforme educaționale. Această flexibilitate aduce un plus de atractivitate domeniului, dar și o diferențiere puternică între veniturile celor care rămân exclusiv în sistemul public și ale celor care valorifică oportunitățile alternative”, a declarat Dumitra pentru sursa citată.

Conform datelor introduse de specialiști în Salario, veniturile în educație sunt, în continuare, sub media altor sectoare dinamice, dar cariera didactică are și alte avantaje. Atrage prin stabilitate, impact social și posibilitatea de a construi pe termen lung, a mai spus șefa de marketing de la eJobs.

4 lucruri pe care să le faci dacă vrei să te asculte copilul. Ce este "tehnica sandwich"
4 lucruri pe care să le faci dacă vrei să te asculte copilul. Ce este "tehnica sandwich"
Găsirea modalităților prin care copiii să ne asculte poate fi uneori o provocare. Psihiatra Dr. Sue Varma a împărtășit patru strategii practice, bazate pe experiență clinică și...
Moțiunea AUR îl poate trimite pe Daniel David acasă: ministrul Educației amenință cu demisia
Moțiunea AUR îl poate trimite pe Daniel David acasă: ministrul Educației amenință cu demisia
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu va mai rămâne în funcție dacă moțiunea simplă depusă de AUR va fi aprobată, chiar dacă nu e obligat să demisioneze. „Dacă în...
#educatie, #salarii invatamant Romania, #profesor , #salariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plati ANAF 1 milion de euro, bani castigati ilegal din chirii
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion spune iar că se așteaptă să fie omorât, după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Oricând putem fi asasinați" VIDEO
  2. Piața muncii este dură. Și mai dură dacă ai lucrat mult timp în același loc: „Am fost pe LinkedIn mai mult săptămâna trecută decât în ultimii cinci ani”
  3. "Tăcere maximă la boți și suveraniști". Caramitru, acid la adresa lui Simion și Gavrilă după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Se închide cercul. Ghinion"
  4. Concluzia procurorului general al României despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”. Ce a descoperit magistratul
  5. Rusia, acuzată că lansează atacuri cibernetice asupra spitalelor și sistemelor de apă din Polonia
  6. Ce salarii sunt în învățământul românesc: Cât câștigă o educatoare, un profesor sau un formator
  7. "Trăim într-o lume a șerpilor. Te vând pe 30 de arginți". Reacția judecătoarei supravegheate de procurori în dosarul lui Călin Georgescu
  8. Cea mai avansată forță militară din lume se vede nevoită să recupereze teren pe câmpul de luptă modern. Ce îi lipsește?
  9. Premierul „pro-Putin” din Europa, sancționat la nivelul UE. A fost dat afară
  10. Șeful diplomației americane: Incursiunile Rusiei cu drone în spațiul aerian NATO au rolul de a slăbi adversarii. Europa trebuie să impună propriile sancțiuni

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!