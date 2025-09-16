Ce salarii sunt în învățământul românesc: Cât câștigă o educatoare, un profesor sau un formator

4.000 de lei net pe lună câștigă în medie un educator și un bibliotecar, iar un învățător, un profesor și un formator primesc pe card la sfârșit de lună 5.000 de lei, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

Conform Ralucăi Dumitra, șefa de marketing de la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România, educația rămâne unul dintre pilonii esențiali ai societății, însă piața muncii din acest domeniu nu este lipsită de provocări, relatează Libertatea.

Salariile cadrelor didactice variază în funcție de nivelul de învățământ (primar, gimnazial, liceal etc.), experiență și gradul profesional obținut. De asemenea, sumele câștigate la final de lună depind de locul de predare, instituții de stat sau private.

Pe de altă parte, în învățământul universitar salariile sunt mai mari, pentru că și cadrele au un alt nivel de cunoștințe, au titluri academice și proiecte de cercetare finanțate.

„O tendință vizibilă este diversificarea carierei în educație: mulți profesioniști aleg să completeze veniturile prin meditații, cursuri online sau colaborări cu platforme educaționale. Această flexibilitate aduce un plus de atractivitate domeniului, dar și o diferențiere puternică între veniturile celor care rămân exclusiv în sistemul public și ale celor care valorifică oportunitățile alternative”, a declarat Dumitra pentru sursa citată.

Conform datelor introduse de specialiști în Salario, veniturile în educație sunt, în continuare, sub media altor sectoare dinamice, dar cariera didactică are și alte avantaje. Atrage prin stabilitate, impact social și posibilitatea de a construi pe termen lung, a mai spus șefa de marketing de la eJobs.

