Cât te costă să fii student în 2024. Taxele facultăților urcă din nou

În această săptămână începe anul universitar pentru majoritatea studenților din țară. Ziare.com a analizat taxele de școlarizare de la mai mult facultăți din marile centre universitare din România pentru a vedea cum arată peisajul costurilor pentru cei care vor să își continue educația și în ce măsură au crescut taxele față de precedentul an.

La Universitatea din București, taxele de școlarizare pentru studenții din primul an au fost semnificativ majorate la multe facultăți față de anul trecut. Nicio taxă pentru primul an de studii nu este sub nivelul de 4.800 de lei, arată tabelul publicat în martie anul acesta. UniBuc aplică un sistem de indexare a taxelor de studiu cu rata inflației, astfel încât costurile diferă pentru studenți, în funcție de anul în care sunt. De departe cea mai scumpă specializare este dreptul, unde cei care vizează o carieră juridică au de achitat 7.200 de lei în primul an.

Și pe viitorii informaticieni îi costă mai mult educația decât pe alți studenți. Pentru a urma specializarea de calculatoare și tehnologia informației, studenții au de plătit 5.200 de lei. În rest, peste nivelul de 4.800 trec doar specializările de la Psihologie și Științe Politice la care predarea se face în limbi străine, conform sursei citate. Prin această uniformizare, cea mai mare diferență se vede la Teologie Romano-Catolică, unde taxa din primul an în precedentul an universitar era 2.750 de lei. O majorare importantă este și la Administrație și Afaceri, unde costurile au crescut cu 1.400 de lei. În schimb, costul pentru primul nivel al modulului psihopedagogic a scăzut de la 1.800 de lei la 700 de lei.

La Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, taxele nu s-au mărit de anul trecut, după ce conducerea facultății a luat decizia majorării costurilor în anul universitar precedent.

Facultatea de Drept a UBB practică în acest an o taxă de 5.000 de lei, plătibilă în patru tranșe. Peste 330 de studenți au fost admiși pe locurile cu plată anul acesta, conform tabelelor publicate de facultate. Numărul studenților admiși pe locurile cu taxă la învățământul cu frecvență este aproape dublu față de cel al acelora care au intrat la buget. Dreptul nu este, totuși, cea mai scumpă facultate din cadrul UBB. Cei care urmează specializarea de informatică economică, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, au de plătit 6.400 lei. Pentru teatrologie sau filmologie, la Teatru și Film, studenții au de plătit la fel de mult ca aceia care își doresc să fie juriști.

Specializarea de actorie și cea de regie costă 6.500 de lei pe an, dar cel mai mult trebuie să scoată din buzunar cei care vor să studieze cinematografie, fotografie și media. Acești studenți au de achitat o taxă de 8.000 de lei pe an.

La Facultatea de Matematică, taxele încep de la 3.000 de lei pentru specializarea matematică și ajung la 5.000 de lei pentru cele două programe de informatică, respectiv pentru specializarea ingineria informației. Un student care vrea să studieze fizica și nu a prins loc la buget va trebui să plătească 3.000 de lei, ca și colegii lor care învață biologia, în timp ce pasionații de chimie vor plăti 4.500 de lei pentru primul lor an de studii. Tinerii care intră la Facultatea de Geografie pe locurile cu taxă au de plătit 3.200 de lei, iar cei de la Știința și Ingineria Mediului vor scoate cu 400 de lei în plus din buzunar. Facultatea de Inginerie, Facultățile de Teologie și Facultatea de Istorie sunt singurele la care studenții vor plăti mai puțin de 3.000 de lei pe anul universitar.

La Iași, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Dreptul nu ajunge în clasamentul celor mai scumpe facultăți, cu o taxă de 3.200 de lei pe an. Printre cele mai scumpe specializări sunt biologia și biochimia, unde un an universitar costă 4.500 de lei, în creștere cu 12,5% față de anul precedent. Educația Fizică este și ea mai scumpă, ajungând la 4.000 de lei pe an, o scumpire de peste 14% față de precedentul an universitar. Totuși, facultatea care îi costă pe studenți cel mai mult este cea de Litere, unde taxa a ajuns la 4.700 de lei, indiferent de specializare, în creștere cu 700 de lei, sau aproape 18%, față de anul trecut.

Viitorii medici

Persoanele care vor să urmeze studii în medicină la București vor avea de plătit 15.000 de lei pe an, conform anunțului Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila". Aceeași taxă este valabilă și pentru Facultatea de Stomatologie, în timp ce un an la Farmacie costă 10.000 de lei. La Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, costurile sunt mai mici, ajungând la 8.000 de lei pe an. Costurile sunt aceleași ca în precedentul an universitar.

Studiile tehnice

Anul trecut, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, studiile de licență costau 4.000 de lei, la predarea în limba română, respectiv 4.500 pentru specializările unde predarea se face în limba engleză. Taxele se referă la centrul din București al Universității. În acest an, studenții care vin la București pentru cursurile de la Politehnică trebuie să plătească 5.000 de lei, respectiv 5.500 de lei, la predare în limbi străine. Cei care urmează cursurile la centul din Pitești au o taxă de 4.200 de lei, cu excepția specializărilor de științe inginerești, artă sacră, drept, muzică sau kinetoterapie, pentru care studenții vor plăti 4.400 de lei. Cei care se înscriu la specializările de actorie și asistență medicală generală vor plăti 8.000 de lei.

