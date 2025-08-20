Interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar agrava criza din Educație, avertizează sindicaliștii. Ce avantaje ar aduce însă acest proiect

Președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor, avertizează că interzicerea cumulului pensiei cu salariul, așa cum este ea prevăzută într-un proiect de Ordonanță de Urgență, va agrava criza de personal din Educație.

Proiectul de OUG a fost elaborat de guvernul Bolojan și a generat o controversă între liderii sindicali din Educație și politicieni din coaliția de guvernare, informează Antena 3 la data de 20 august 2025.

Aprobarea acestui proiect de OUG ar agrava deficitul de profesori, întrucât pensionarii sunt cei care acoperă necesarul de profesori de la discipline precum Fizica, Chimia sau Matematica. „Aceste decizii sunt împotriva copiilor”, a afirmat Marius Nistor, liderul Federației Spiru Haret. În replică, Bogdan Matei (PSD), fost ministru al Tineretului și Sportului, susține că menținerea pensionarilor în sistemul de învățământ blochează accesul tinerilor profesori și întârzie reforma în Educație.

Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul în orice instituție publică sau în companii sau regii de stat. Proiectul acestei OUG, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, prevede suspendarea pensiei pentru angajații care, având decizie de pensionare, aleg să rămână la muncă. Măsura de interdicție se va aplica și militarilor și foștilor polițiști. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat că nu sunt prevăzute excepții și că măsura va fi aplicată "imediat".

"Nu doar în mediul rural, ci și în mediul urban, sunt discipline care nu sunt acoperite cu resurse umane și atunci s-a apelat la pensionari, care au venit cu cumulul pensie-salariu. Au mai existat vreo patru tentative de a elimina acest cumul și CCR s-a autosesizat de fiecare dată, spunând că e neconstituțional, că nu poți să iei cuiva dreptul de a avea o pensie și de a se angaja", a argumentat Marius Nistor.

"Eu am spus foarte clar că în sistemul preuniversitar, acolo unde există necesitatea, acești oameni trebuie să cumuleze salariul cu pensie. Se poate face o excepție, dar în acest moment fiecare minister își va dori excepția sa. Dacă venim mereu cu excepții... excepțiile vor veni mereu, trebuie să facem curat pentru totdeauna", consideră Bogdan Matei.

"Să vă fie rușine pentru deciziile luate, sunt împotriva copiilor. Fizica, chimia, matematica, biologia sunt discipline care nu-și mai găsesc rostul în societatea de astăzi? Asta demonstrează că nu cunoașteți absolut nimic legat de învățământul preuniversitar. Vorbiți așa cum vi se dictează de la partid sau din altă parte. (...) În învățământul preuniversitar niciun pensionar nu vine să ocupe locul vreunui tânăr. Pensionarii vin întotdeauna pe disciplinele care nu sunt acoperite", a replicat liderul sindical Marius Nistor.

