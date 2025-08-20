Excelența în educație ca tradiție de familie la Laude-Reut

Advertorial
Miercuri, 20 August 2025, ora 17:58
152 citiri
Excelența în educație ca tradiție de familie la Laude-Reut
FOTO: facebook.com/LaudeReut

Ediția din 15 august a rubricii Excelența în Educație, parte a emisiunii Viitor pentru România, difuzată la Prima News și moderată de Nicoleta Călugăreanu, a adus în atenția publicului o familie pentru care educația este o adevărată tradiție.

Invitați au fost Bogdan Bodomoiu, absolvent al Complexului Educațional Laude-Reut, sora sa, Naomi Bodomoiu, elevă Laude-Reut, și tatăl lor, domnul Adrian Bodomoiu.

Dialogul a subliniat importanța excelenței academice și a valorilor transmise în familie, precum și rolul pe care Complexul Educațional Laude-Reut îl joacă în formarea viitoarelor generații de lideri. Bogdan și Naomi au împărtășit experiențele lor școlare, în timp ce domnul Adrian Bodomoiu a vorbit despre sprijinul pe care familia și comunitatea educațională îl oferă copiilor.

Întregul interviu poate fi urmărit în cadrul rubricii Excelența în Educație din emisiunea Viitor pentru România – ediția din 15 august, pe Prima News.

📺 Video integral, aici:

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar agrava criza din Educație, avertizează sindicaliștii. Ce avantaje ar aduce însă acest proiect
Interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar agrava criza din Educație, avertizează sindicaliștii. Ce avantaje ar aduce însă acest proiect
Președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor, avertizează că interzicerea cumulului pensiei cu salariul, așa cum este ea prevăzută într-un proiect de Ordonanță de Urgență, va...
Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”
Premierul Bolojan, acuzat de fake news: „Intenția sa a fost să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact”
Trei federații sindicale din învățământ condamnă „ferm” declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Cadrele...
#educatie, #Laude Reut, #excelenta in educatie , #stiri invatamant
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Veste mare in familia Hagi! Ianis, tata pentru prima data: sotia sa a nascut un baietel
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cel puțin 76 de morți în Afganistan după ce un autocar plin cu persoane deportate din Iran a luat foc când se îndrepta spre Kabul VIDEO
  2. Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal apelase de două ori la poliție, care i-a spus că nu există un risc iminent
  3. Excelența în educație ca tradiție de familie la Laude-Reut
  4. Amenințarea pachetului 2 fiscal plutește și asupra Sănătății. Sindicaliștii s-au întâlnit cu Rogobete și cer păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor
  5. Interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar agrava criza din Educație, avertizează sindicaliștii. Ce avantaje ar aduce însă acest proiect
  6. Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
  7. Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO
  8. Șefii Apărării din țările NATO discută eventuale garanții de securitate pe care să le ofere Ucrainei
  9. Planul Israelului pentru împiedicarea formării unui stat palestinian. Avertismentele ONG-urilor anti-colonizare
  10. Profesor de religie acuzat de violul unei minore de 14 ani în formă continuată. Procurorii îl acuză și că a agresat-o fizic de două ori pe fată