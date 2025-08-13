Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”

Prețurile la energie și la produsele alimentare au explodat în ultima lună, ca urmare a măsurilor fiscale stabilite de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice din România se numără printre categoriile „sacrificate” de Executiv, motiv pentru care dascălii sunt gata să-și orienteze forțele pentru demiterea Guvernului PSD+PNL+USR+UDMR.

Mișcarea de protest ar urma să fie turată la maximum în luna septembrie, pe fondul nemulțumirilor privind măsurile fiscale generale, dar mai ales, în privința celor ce vizează direct profesorii: amputarea sporurilor, a voucherelor de vacanță și tăierea salariilor prin ridicarea normei de ore mai mare la clasă - normă ce nu va putea fi acoperită, potrivit dascălilor.

Ion Zoican, secretar general în cadrul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a vorbit pentru Ziare.com despre strategia cadrelor didactice, în contextul măsurilor de austeritate.

Cadrele didactice nu se mai mulțumesc doar cu demiterea lui Daniel David: „Educația va fi distrusă prin aceste mecanisme legale”

După ce săptămâni la rând mesajul cadrelor didactice a fost orientat mai degrabă împotriva ministrului Daniel David - căruia i s-a cerut demisia - plus corectarea legii, profesorii vor să rezolve problema de la „cap”. Simion Hăncescu, liderul FSLI, a transmis deja: „Din păcate, ministrul Educației are un rol decorativ în toată această poveste și cel care se opune categoric este prim-ministrul, Guvernul României”.

Potrivit lui Ion Zoican, demisia Guvernului Bolojan se impune, în contextul în care învățământul românesc se află într-un proces masiv de regres.

„Sigur, vom cere demisia Guvernului Bolojan, în toată țara. Protestele de stradă vor continua, pentru că au un impact mult mai mare. Iar după ce colegii noștri se vor întoarce din concedii, va urma o consultare serioasă. Vom extinde protestele la nivel de Guvern, în septembrie, la nivel de prefecturi, pentru că prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Am transmis mesaje și de demisie a întregului Guvernului Bolojan. Ministrul David a fost prima etapă. Nu ne oprim la această etapă. Dacă prim-ministrul nu înțelege și nu-și face datoria, atunci ne îndreptăm direct către domnia sa. Până la urmă, este o coaliție de guvernare, cu toate aceste partide și conducerile lor. Ei sunt responsabili. Nu ne bazăm nici pe opoziție. Opoziția tace și-și vede de treabă, culege sondajele. Problema este că întregul sistem politic din România nu înțelege că educația va fi distrusă prin aceste mecanisme legale pe care le-au votat acum”, a explicat liderul sindicalist, pentru Ziare.com.

Revolta sindicaliștilor din educație: „Să-i băgăm pe copii într-o clasă ca pe niște 'sardele', așa cum dorește guvernul, este o gândire de tip taliban. Este un proiect de regres al educației”

Măsurile luate de către Bolojan și David asigură doar un regres al educației românești, incompatibil cu modernitatea, progresul și cu valorile asumate la nivel european, sunt de părere cadrele didactice.

„Vor fi clase supraaglomerate. În mediul urban, unde deja sunt aglomerate, vor fi și mai aglomerate aceste clase. Avem copii cu cerințe educaționale speciale, care fac parte din acele clase. Vor ajunge clasele să aibă 33-35 de copii, gândiți-vă la acel învățător cum va reuși să gestioneze această situație. Acel cadru didactic va face ceea ce poate, dar nu este corect să normalizăm o astfel de problemă. În Uniunea Europeană, numărul de copii la clasă este mai redus. Iar dacă ne uităm la statele nordice, numărul de copii la clase este sub medie. S-a ajuns la concluzia că elevul modern are nevoie de mai multă atenție.

Să-i băgăm pe copii într-o clasă ca pe niște sardele, așa cum dorește guvernul, este o gândire de tip taliban. Este un proiect de regres al educației. Măcar dacă se respecta proiectul ‘România Educată’, o lege distrusă pas cu pas. Acești oameni nu au niciun interes față de România, sunt pur și simplu niște contabili puși pe căpătuială și atât. Sper ca istoria să-i treacă la groapa de gunoi cât mai repede”, a mai precizat Zoican.

Salarii tăiate „mascat”, în educație

Liderul FSLI avertizează asupra concedierilor și asupra amputărilor de venituri, ceea ce nu poate face decât ca sistemul de educație să fie tot mai neperformant.

„Se poate ajunge la disponibilizări. Potrivit legislației secundare adoptate în această perioadă, veți constata că în cazul profesorilor titulari - nu mai vorbesc despre suplinitori, care au muncit atât de mult și sunt îndepărtați - dacă nu se poate face catedra cu normă întreagă, rămâne cu 16 ore și se plătește salariul la acest număr de ore, deci se diminuează salariul cu 20%. Aceasta este consecința. Oficialii din guvern nu au spus că taie salariile la toată lumea din educație, pentru că sună prost. Însă, au făcut-o mascat. Au mărit norma, știind că nu există ore suficiente pentru a completa toate catedrele. Au creat o portiță”, a avertizat sindicalistul.

„Daniel David a manipulat opinia publică”

Un rol „strategic”, „manipulator” în această ecuație l-a avut chiar ministrul David, acuză Ion Zoican.

„Aceste măsuri au fost gândite, analizate și ministrul David nu este străin de ele. El a fost un manipulator care și-a jucat rolul și este un om destul de periculos pentru sistemul de învățământ. Din punctul nostru de vedere, David este un om care nu mai are ce căuta în această funcție. Nu este demn de funcția de ministru al Educației.

Ministrul David are un rol în această poveste, pentru că el a fost cel care nu și-a apărat domeniul, ci a dat bir cu fugiții și a luat actualele măsuri. Ba chiar a manipulat opinia publică, din încercarea de a produce un impact de imagine mai mic al acestor măsuri, care sunt destul de dure pentru învățământ, pentru copii, pentru părinți”, a menționat oficialul FSLI.

Până la decizia privind greva generală, protestele de stradă vor continua.

„Protestele nu înseamnă doar grevă, înseamnă și proteste de stradă, care sunt destul de ample și de intense, în prezent. Acestea vor continua. Vom merge și în fața Guvernului, pentru a protesta, vom boicota începerea anului școlar, în septembrie. Trebuie să vedem toate etapele, nu din prima greva generală. Greva este o formă de protest dur, care urmează dacă nu se ajunge la o înțelegere și nu se abrogă ceea ce am solicitat noi, în legea austerității”, a concluzionat Ion Zoican, pentru Ziare.com.

România, performanțe economice tot mai slabe. Cea mai mare inflație din UE

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), rata inflației a crescut puternic în luna iulie, la 7,8%. Prețurile la energie electrică au crescut cu 63%, după liberalizarea stabilită de Guvern, la 1 iulie. La fructele proaspete au fost consemnate scumpiri de 40%.

Nu există perspective optimiste. În prima parte a anului 2025, România a importat alimente în valoare de aproape 6 miliarde de euro. Față de anul trecut, comerțul cu alimente deficitele medii anuale înregistrate de România au crescut de peste 7 ori în relația cu Ungaria, de peste 12 ori în cazul Poloniei și de peste 25 de ori în cazul Bulgariei.

Pentru 2026, Guvernul Bolojan ar urma să impună o nouă majorare a cotei de TVA și ridicarea taxelor locale cu până la 70%.

