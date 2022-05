Modelul ”Școlim Cârpeanu”, olimpiada de executare silită, faza pe microbuze școlare și lăutari

În educație proiectul nostru de țară rămâne amplificatorul de mediocritate. Starea învățământului românesc poate fi parțial decriptată după lecturarea unei știri de actualitate: microbuzele școlare ale unei primării din țară sunt scoase la licitație pentru a se achita o datorie către o trupă de lăutari. Executare silită, politică iresponsabilă, mediocritate, sisteme de valori îndoielnice și dispreț față de comunitate! În relație cu educația, politicul devine mult prea des agregator sau generator de obscuritate. Aproape niciodată nu se află în postura de a fi declanșator de responsabilitate. Cei care acced în funcții publice sunt rareori persoane care în ”desăvârșirea” lor au pus preț pe educație. Bibliotecile care apar în fundal atunci când respectivii au intervenții televizate sunt preponderent generate virtual sub formă de background, ele nu există în ”consistență materială”. Tipologia politicianului erudit este aproape inexistentă. Nu întâmplător constructorii de garduri politice în învățământ (directori, inspectori, oameni din minister) sunt valorizați și recompensați în timp ce profesorii - edificatorii și consolidatorii de fundații educaționale - sunt subapreciați.

Școala ar trebui să fie inhibitor nu catalizator pentru: analfabetismul funcțional, iresponsabilitatea autohtonă generalizată, tolerarea complice a șmecheriei și tupeului, propagarea, întreținerea sau cultivarea voită a prostiei.

Din sistemul de educație de tip ”Școlim Cârpeanu” își trag seva neperturbate: neasumarea și neconformarea (încrustate în profilul moral contemporan), lipsa constantă a răspunsului social, nepăsarea și lipsa de empatie, inexistența sentimentului de apartenență la comunitate, egoismul puternic înrădăcinat în mentalul colectiv, inexistența sau diluarea sentimentului de apartenență națională, slaba implicare civică, politica statală falimentară de combatere a manipularii, dezinformării și știrilor false, ineficiența sau eficiența scăzută a instituțiilor și neimplicarea statului în sancționarea derapajelor existente.

Nivelul educației depinde de standardele statale impuse. Performanța sau mediocritatea sunt alegeri asumate. Prioritățile și politicile naționale se află tot în sfera opțiunilor. Vrei excelență și performanță? Le faci posibile. Investești. Identifici un exponent al excelenței și îi încredințezi managementul sistemului de învățământ. Vrei școli-bone? Vrei un sistem care protejează sistemul de elev și nu elevul de potențiale neajunsuri sau amenințări? Vrei să mulțumești părinții vocali și să le colectezi voturile chiar dacă asta înseamnă menținerea unor standarde scăzute și sacrificarea unei noi generații? Vrei mediocritate la nivel local și la nivel național? O tolerezi, o hrănești, o propagi, o standardizezi. Investești în muzică de petrecere nu în educație. Lipsa de educație a decidenților este un concentrator toxic de aspirații mărunte, o piedică majoră în calea educației. La noi vinovăția ține de neasumare și de pasarea responsabilității către antecesori. Dacă ar exista un campionat mondial de ridicat din umeri sau de întors capul în prezența problemelor, am fi cu siguranță pe primele locuri. ”Greaua moștenire” nu este nimic altceva decât fuga de noi. Nefirescul educațional autohton ține de senzațional nu de racordaje de urgență, politici remediale sau regândiri de sistem.

În Japonia – o societate calibrată atent pe valori și principii - o întarziere de câteva secunde a unui tren duce automat la un gest de onoare din partea celui reponsabil. Deși trenul educației românești are o întarziere de câteva decenii, preocuparea diriguitorilor rămâne spoirea vagoanelor nu – așa cum ar fi firesc - schimbarea șinelor deformate și a modelului neperformant de locomotivă. Nu culoarea vagoanelor generează una dintre cea mai mica viteze de deplasare pe calea ferată din Europa!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

