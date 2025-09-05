„Autoritățile”, „interzise” la deschiderea anului școlar. Avertismentul sindicaliștilor din educație

Membrii Sindicatului Învățământului Preuniversitar din Buzău au anunțat printr-un comunicat de presă că nu vor participa, luni, la deschiderea festivă a anului școlar în școlile buzoiene.

„Prima zi de școală nu va fi una festivă. Colegii noștri au fost îndrumați să meargă în sălile de clasă, părinții au fost îndrumați să își ducă copiii direct în clase și nu vor fi acceptate autoritățile”, a spus liderul de sindicat al SÎP Buzău, Ion Dobre. De asemenea, Dobre a declarat că există directori de școli care ar fi avertizat membrii de sindicat să renunțe la protestul de luni și să participe la festivitățile de deschidere:

„Am auzit că există anumiți directori de școli care au amenințat cadrele didactice că dacă luni nu se va deschide festiv anul școlar, profesorii vor suporta consecințele. Personal nu cred că este în regulă această abordare mai ales că noi am anunțat din timp această formă de protest”, a subliniat liderul sindical.

Mesajul ministrului David înainte de startul anului școlar

Ministrul Educației, Daniel David, le-a transmis părinților să își ducă luni copiii la școală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulțumirilor profesorilor. Daniel David i-a îndemnat, joi seară, pe părinți să își ducă luni copiii la școală, precizând că este în esența profesiei de dascăl să primești copilul în clasă.

„Le transmit părinților să îi ducă pe copii la școală. Esența unui profesor, că este sindicalist sau că este nesindicalist, când are un copil în fața școlii îl invită în școală și în sala de clasă. E o chestie de morală, nu mă refer la aspectul legal”, a afirmat ministrul Educației, Daniel David.

