În România ”mi se pare că noi predăm mult, prost şi foarte centralizat”, susține ministrul Educației

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat după punerea în dezbatere a planurilor-cadru pentru învăţământul liceal că i se pare că în România se predă ”mult” și ”prost”.

”Este clar că nu arată bine, eu am şi spus acum când am pus în dezbatere planurile-cadru pentru învăţământul liceal, am spus că mie mi se pare că noi predăm mult, prost şi foarte centralizat. Şi ar trebui să gândim ce facem, pentru că este inacceptabil în clasa XII-a să ai spre 50% oameni care au această formă de analfabetism funcţional în zona numeraţiei. Este ceva de neacceptat pentru o şcoală. Te şi întrebi: ce face şcoala? Ca să nu mai spun că sunt nişte rezultate pe care cred că o să le discut în spaţiul public în această perioadă, de testare a competenţelor adulţilor. Nu este PIAC-ul (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies - n.r.), este testul alternativ de la UNESCO şi, şi acolo, testându-i pe cei care au ieşit din şcoală, adulţi, scorurile arată tot rău în zona de afectare funcţională. Noi avem un număr cu două cifre în timp ce media internaţională în zona respectivă este o cifră”, a declarat ministrul Educaţiei, miercuri, 5 feburiarie, la prezentarea rezultatelor Testului Naţional de Alfabetizare Matematică, citat de Știrile PRO TV.

El a mai precizat că nu mulți profesori transferă competenţe în activităţile lor educaţionale:

”Trebuie să ne gândim foarte serios ce facem în şcoală, de fapt, când ai astfel de rezultate. Eu mereu am spus că, deşi teoretic toţi declarăm că vorbim despre competenţe şi încercăm să transferăm competenţe, adevărul este că foarte puţini transferă competenţe în activităţile lor educaţionale”.

