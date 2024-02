Spre Necioplistan via "România Educată"!?

Povestea pe care v-o spun este din vremea în care vulnerabilitățile erau vândute la raionul de produse premium. Spre exemplu, dezbaterea în societatea românească nu este despre cum să evoluăm, este despre de ce nu este bine să o facem.

Conform datelor INS, doar 16% din populația țării are un nivel educațional ridicat, mai exact studii superioare. În linii mari, 3 milioane de “educați” din 19 milioane de cetățeni. Majoritatea lucrurilor care se dezbat în spațiul public au ca public țintă pătura socială mediu spre puțin educată. Discursul politic are un nivel rudimentar, se poziționează la limita analfabetismului și a lipsei de morală. Iată de ce primitivismul, bădărănia, lipsa de gust, lipsa de decență, lipsă de viziune, lipsa de bun-simț, au pus stăpânire pe agenda publică. Cu cât nivelul este mai coborât, cu atât publicul este mai atras! Elitele și meritocrația nu domină discursul cotidian, pentru majoritatea cetățenilor sunt simple chestiuni marginale, lipsite de orice interes. Controversa, complăcerea, scandalul, senzaționalul rămân pe primele locuri în preferințe. Acesta este motivul pentru care la acest moment clasa politică națională nu propune personalități marcante și preferă tipologiile controversate, superficiale, zgomotoase. Subiectele mărunte sunt zi de zi în prim-plan, abordările sincere și incomode sunt rarisime; nu există dubii, limbajul și preocupările sunt indicatori ai nivelului interlocutorilor. Programul “România Educată” nu schimbă paradigma sau regulile jocului, nu aduce un plus de consistență, este o poveste - pentru necititori - împachetată frumos, pentru un public iubitor de lozinci și denumiri pompoase. Clasa politică fuge de privitul în oglindă din rațiuni estetice, nu pentru a confirma celebra scriere a lui Bram Stoker. Trufia și inconsistența nu se doresc deconspirate și expuse pe sticlă!

În anul 2023 în România am avut peste 100.000 de cazuri de violență domestică luate în evidență oficială și alte sute de mii nedeclarate, dar existente. Lipsa de educație a copiilor pornește din lipsa de educație a adulților, la fel și lipsa de empatie și moralitate. Neridicarea standardelor este de câteva decenii religie de stat. Prostia acreditată prin vehemență și insistență este fenomen de masă, rușinea este pe cale de dispariție, la fel ca speciile rare. Bunul-simț ține de zona blasfemiei, lipsa de educație este generalizată. Superficialitatea, setea de inutil, lipsa de profunzime, apetența pentru urât și imoral, goana după nesemnificativ, fățărnicia, ipocrizia, obtuzitatea și prostia sub toate manifestările, sunt întâlnite la tot pasul. Problema, de proporții naționale, este că nimeni nu le vede și nu le combate! Lipsa de atitudine, umană sau instituțională, este de-a dreptul monstruoasă. Vorbim despre un regres civilizațional, despre o coborâre a nivelului colectiv? Nu sunt în măsură să răspund la întrebare, tot ce pot să fac este să o ridic. Este dincolo de orice îndoială, există în continuare vârfuri și excepții, există o multitudine de români excepționali. Cu toate acestea, cum vom fi capabili ca nație să gestionăm mârlănia și să conviețuim demn inclusiv printre oameni urâți pe interior? Totul ține de postură și conduită, de asumare, de implicare, de curaj, de atitudine, toate își au la urma urmei originea în educație. Astăzi nu deținem aceste valori sociale esențiale, mai mult ne îndepărtăm alert de ele. Negăm existența unor lucruri de corectat, mimăm cu impertinență perfecțiunea ignorând urâtul care poate fi facil corectat. Încă preferăm să întoarcem capul și să ascundem sub preș. Ținuta corectă pornește de la asumarea imperfecțiunilor existente, suntem încă departe de acel moment de redescoperire a demnității naționale, deși potențialul ne este imens. Fără strigăte resemnate de tip “Asta e!” putem găsi ieșirea din mlaștina lipsei de curaj în care ne-am împotmolit de generații. La urma urmei, nu suntem nimic altceva decât suma propriilor alegeri! Personale, familiale, comunitare, instituționale, electorale...

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

