Tatăl unei fete, care la 11 ani este deja absolventă de facultate, a dezvăluit regula pe care nu o negociază: "Ea este înaintea tuturor"

Viața de zi cu zi a lui Rafael Perales se învârte aproape în întregime în jurul educației fiicei sale de 11 ani, Alisa. Având în vedere că fetița este deja absolventă de facultate, totul este foarte bine planificat.

În luna mai, Alisa a obținut două diplome – una în matematică și alta în științe generale – la Crafton Hills College, o instituție publică din Yucaipa, California, unde a fost acceptată încă de la 8 ani. Din toamnă, va începe studiile de licență la University of California, Riverside, la specializarea informatică, dorindu-și ca pe viitor să lucreze în industria tech.

Rafael, în vârstă de 51 de ani, a renunțat la cariera de avocat pledant în San Bernardino, California, atunci când Alisa avea doar 1 an, pentru a se dedica creșterii și educației ei. Sacrificiul profesional reflectă regula sa de parenting pe care nu o negociază: „Copiii vin pe primul loc. Ea este înaintea tuturor, inclusiv înaintea mea. Eu sunt destul de jos pe lista lucrurilor importante.”

De la avocat la tată și profesor full-time

Când a luat decizia de a renunța la profesie, Alisa deja știa alfabetul și număra până la sute, povestește Rafael. Fiul său mai mare, acum în vârstă de 32 de ani, lucra deja ca ucenic instalator și locuia separat. În fața beneficiilor clare ale unei educații personalizate, decizia „a fost destul de ușoară”, spune el.

Fără venitul din avocatură, familia a avut momente dificile financiar. Rafael a reușit să se descurce cu chiria provenită de la o proprietate comercială din Yermo, California, cumpărată anterior dintr-o moștenire modestă primită de la părinții săi.

Ads

Chiar și în clipele în care își făcea griji pentru facturi, a rămas convins că a pune educația fiicei pe primul loc era „lucrul corect de făcut”. „Am avut mereu încredere că voi găsi o soluție, indiferent de situație.”

O rutină constantă și învățare prin joacă

La 2 ani, Alisa citea singură. Rafael a educat-o acasă până la 8 ani, când a bifat cerințele pentru diploma de liceu în statul California. Curriculumul varia în funcție de interesele și nivelul ei.

El i-a creat o rutină strictă, cu ore de curs între 8 dimineața și 4 după-amiaza, cinci zile pe săptămână. Totuși, a fost atent să nu o suprasolicite. Alisa își vizita frecvent prietenii după școală și, aproape în fiecare miercuri, tatăl o ducea la Disneyland, pe care îl considera „supapa de descărcare” a săptămânii.

Educația era adesea integrată în vacanțe – excursii la Grand Canyon sau Mount Rushmore deveneau lecții de istorie și geografie. „Nu eram cu mult diferiți de o școală publică în privința volumului de studiu, dar eram, cred, mult mai productivi”, spune Rafael.

Ads

Planurile de viitor ale Alisei

Viitorul Alisei seamănă cu cel al oricărui absolvent de facultate: abia așteaptă să își facă prieteni la UC Riverside, să călătorească în lume și să lucreze în tehnologie, poate chiar să își conducă propria companie.

Pentru că are doar 11 ani, Rafael o va însoți în cele mai multe dintre planurile sale – va călători alături de ea și, dacă își va deschide un startup, probabil îi va fi co-fondator. Alisa va locui acasă și va face naveta la universitate, în timp ce tatăl ei o va aștepta în campus pe durata cursurilor.

Întrebat dacă va reveni la un job full-time, Rafael răspunde: „Da, poate într-o zi voi încetini ritmul și voi face ceva de tip 9–17. Dar nu acum.”

Valoarea timpului de calitate cu copiii

Experții avertizează că părinții nu ar trebui să-și neglijeze complet propriile nevoi, chiar dacă pun copiii pe primul loc, pentru a evita epuizarea și problemele de sănătate mintală, scrie cnbc.com.

Ads

Totuși, numeroase cercetări arată că implicarea părinților în educația copiilor aduce beneficii evidente: elevii cu părinți implicați au rezultate academice mai bune și sunt mai motivați.

Nu cantitatea de timp contează cel mai mult, ci calitatea interacțiunilor. Fie că e vorba de activități educative sau de timp liber, relațiile apropiate, calde și constante îi ajută pe copii să fie mai fericiți, mai încrezători și mai motivați să reușească.

„De cele mai multe ori, mai puțin înseamnă mai mult pentru copii. Ei vor doar să fie cu tine. Totul ține de calitatea relației și a interacțiunilor”, afirmă psihologul Tovah Klein, directorul Barnard College Center for Toddler Development.

Ads