Zero universități din România în TOP 1.000. Ungaria are 4, Ucraina una. Explicația rectorului UBB

Declinul educației din România ar putea fi reflectat și prin reputatul clasament internațional Academic Ranking of World Universities - Shanghai Ranking, publicat joi, din care țara noastră lipsește. Este al doilea an consecutiv când nicio instituție de învățământ superior din România nu reușește să intre în primele 1.000 cele mai bune universități din lume. S-au dus vremurile în care Babeș-Bolyai de la Cluj și Universitatea din București contau, la nivel internațional.

Serbia, Croația, Slovenia, Ucraina, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia și Estonia au fiecare minimum o universitate în top 1.000. Clasamentul citat este unul dintre cele mai mari din lume, făcând parte dintr-o „tripletă” general recunoscută, alături de rankingurile Times Higher Education și QS. Shanghai Ranking Consultancy publică și alte clasamente internaționale.

Criteriile folosite în clasamentul Shanghai sunt: calitatea educației (10% – indicator-cheie: premiile Nobel și Fields câștigate de absolvenți); calitatea personalului academic (40% – indicatori-cheie: premii Nobel și Fields câștigate de membri ai corpului academic, număr mare de citări); activitatea de cercetare (40% – indicatori-cheie: materiale publicate în Nature și Science sau incluse în Science Citation Index-Expanded și Social Science Citation Index); performanța per capita (10%).

Top 10 se prezintă astfel:

1. Harvard University (SUA)

Ads

2. Stanford University (SUA)

3. Massachusetts Institute of Technology (SUA)

4. University of Cambridge (Anglia)

5. University of California – Berkeley (SUA)

6. University of Oxford (Anglia)

7. Princeton University (SUA)

8. California Institute of Technology (SUA)

9. Columbia University (SUA)

10. University of Chicago (SUA)

Din Europa Centrală și de Est nu sunt reprezentate România sau Bulgaria, dar apar:

- Croația – o universitate în intervalul 401-500

- Republica Cehă – 6 universități: 1 în intervalul 301-400, 1 în intervalul 401-500, 1 în intervalul 501-700, 1 în intervalul 701-800, 2 în intervalul 801-900

- Estonia – 1 universitate în intervalul 601-700

- Ungaria – 4 universități: 1 în intervalul 401-500, 1 în intervalul 501-600, 1 în intervalul 601-700, 1 în intervalul 801-900

- Lituania – 1 universitate în intervalul 501-600

- Polonia – 8 universități: 2 în intervalul 401-500, 1 în intervalul 801-900, 5 în intervalul 901-1000

- Serbia – 2 universități: 1 în intervalul 401-500, 1 în intervalul 901-1000

Ads

- Slovacia – 1 universitate în intervalul 901-1000

- Slovenia – 1 universitate în intervalul 501-600

- Ucraina – 1 universitate în intervalul 901-1000

Inițial, topul cuprindea 500 de universități. A fost extins la 800, când a fost inclusă și universitatea de la Cluj, UBB, în 2017. În 2018, când topul a fost extins la 1.000, a fost luată în considerare și Universitatea București. În 2020-2022, UBB a rămas singura universitate românească din clasament.

Explicația rectorului UBB, Daniel David

Întrebat dacă discuțiile stârnite de ediția de anul trecut a ARWU, fără prezență românească, dar și noile legi și norme au schimbat ceva pentru a schimba situația, Daniel David - rectorul UBB, a declarat: „Prea puțin!” El a apreciat drept bune flexibilizarea unor programe de studii, personalizarea normei academice, noua lege a cercetării, „iar ceea ce trebuie direct, și anume alocarea de resurse majore pentru concentrări academice și dezvoltarea unor universități cu adevărat comprehensive, prin reașezarea arhitecturii mediului academic românesc, nu apare ca angajament explicit și specific”.

Ads

„Rankingul Shanghai se bazează în primul rând pe publicații de tip articol indexate în Web of Science, incluzând ca punctaj separat publicațiile în revistele Nature și Science, alături de alți indicatori mai greu de controlat direct de universități (ex. premii Nobel, HCR). Nu se iau în considerare cărțile/capitolele sau articolele indexate doar în alte baze de date (ex. Scopus).

Așadar, au șanse să intre în rankingul Shanghai acele universități care sunt dominat de științe (science) și, mai ales, care au o componentă biomedicală importantă (în domeniul biomedical se publică cele mai multe articole indexate Web of Science). UBB nu avut și încă nu are dominant acest profil, aproximativ 50% din profilul UBB fiind socio-uman și de artă (unde se publică mai ales cărți/capitole). Alte universități din țară au mai bine reprezentat acest profil de știință și/sau biomedical acum", a mai explicat David, potrivit EduPedu.ro.

Ads