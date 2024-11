Părinții copiilor abuzați la o grădiniță de stat din Sectorul 1 al Capitalei au povestit clipele de coșmar pe care le-au trăit cei mici. Aceștia spun că au văzut chiar cu ochii lor anumite scene și că, în momentul în care încercau să poarte discuții cu educatoarea, aceasta țipa inclusiv la ei.

Copiii au fost supuși la agresiuni greu de imaginat de către cea care trebuia să aibă grijă de ei, scrie realitatea.net. Educatoarea i-ar fi lovit, umilit și adresat cuvinte dure.

"Fetița mea nu voia să meargă la grădiniță sub nicio formă, trebuia să duc lupte de convingere cu ea ca să o aduc aici. Inițial, fiind grupa mică, am zis că e o chestiune de acomodare. Era foarte speriată, avea momente când tremura... Am ajuns inclusiv și la psihiatru. Cu rigla peste mâini sau peste corp, asta e ceea ce a pățit cel puțin fetița mea. Cu doamna educatoare nu se putea discuta, tipa inclusiv la mine dacă încercam să o acuz de orice comportament nepotrivit cu copiii. Îi era frică să nu pățească ceva sau să fie pedepsită, exista scaunul rușinii, a văzut cum îi împinge pe alți copii", a declarat un părinte, potrivit sursei citate mai sus.

Un alt părinte a povestit cum un copil a fost smucit pe motiv că era neascultător.

”Am văzut cu ochii mei când dânsa smucea un alt copil pe motiv că era neascultator. Cu dânsa nu se putea discuta, tot timpul țipa, inclusiv la părinți. Cei mici spuneau că le e frică de doamna educatoare. Am fost nevoită și eu, după un an de zile, să mut copilul pentru că mi-a transmis că nu mai poate să rămână la această grupă și că nu dorește să rămână în grădiniță, întrucât doamna e mult prea țipăcioasă și efectiv simte că-l surzește, acestea au fost cuvintele copilului”.

O altă mamă a povestit că un copil a fost lovit pentru că nu a pus un scaun în poziția potrivită.

”A încercat să manipuleze situația și să-l convingă pe copil că a fost doar o greșeala a lui, lucru contrazis de camerele de luat vederi. Din spusele copilului, incidental nu este primul, spunând că a mai fost lovit o dată la somn în zona mâinilor pentru că nu putea să adoarmă.”

