Scrisoarea lui Edward Iordănescu pentru fanii naționalei: cum explică prima selecție și ce fotbaliști mai are în vizor

Edward Iordănescu abordează subiectul selecției, printr-o scrisoare specială adresată fanilor echipei naționale și publicată de FRF.

România va disputa două partide amicale la sfârșitul acestei luni: cu Grecia, vineri, 25 martie, pe stadionul Steaua, și cu Israel pe 29 martie, în deplasare.

Iordănescu a explicat de ce în lot nu se regăsesc fotbaliști precum Nicolae Stanciu, Denis Drăguș sau Olimpiu Moruțan și explică ce fotbaliști mai are în vizor.

“Împreună cu staff-ul pe care îl coordonez am avut ca obiectiv consolidarea unui lot echilibrat, cu soluții multiple pe posturi. Am mers pe nucleul de fotbaliști conturat de Mirel Rădoi și staff-ul său, pentru că perspectivele din finalul campaniei precedente sunt pozitive.

Am configurat cu obstacole acest lot. Spre exemplu, rapidistul Moldovan, pe care ne bazam, a ieșit din calcule după o testare, după care și soluția Iacob a picat din același motiv. În același timp, Stanciu va reprezenta oricând pentru mine și echipa națională o soluție, doar că am decis să îl lăsăm să se adapteze la noul club. Iar pe Ianis Hagi îl așteptăm cu toții să revină cât mai repede în familia tricoloră după accidentare, suntem alături de el și ne gândim la el.

Avem pentru această acțiune un lot în care se regăsec tricolori cu experiență, dar și jucători tineri și foarte tineri al căror potențial ne face încrezători că vor deveni certitudini. Ne dorim să-i ajutăm să se integreze, să se familiarizeze cu tot ce înseamnă naționala României și să-i impulsionăm pentru desăvârșirea lor ca jucători.

Am convocat și jucători cu un istoric important la națională care nu traversează poate cele mai bune perioade ale lor la nivel de club. Asta pentru că evaluarea noastră ne-a evidențiat că ei pot fi recâștigați pentru provocările primei reprezentative, iar contextul acestor partide amicale este cel optim, și că mai au multe de oferit naționalei.

Pe lângă cei 26 de jucători convocați, avem o listă foarte valoroasă pentru noi compusă din fotbaliști asupra cărora ne-am concentrat și ne concentrăm. Sunt jucători pe care îi monitorizăm permanent și care pot fi convocați la următoarele acțiuni.

Întâi de toate, fotbaliștii care se află deja în loturile României U21, U20 și U19 pentru meciurile din luna martie. Apoi, jucători precum Moruțan, care trebuie să devină o prezență puternică în mod constant la club. Drăguș, care are sper să capete constanță în forma bună arătată deja. Pașcanu, cu un progres foarte important în ultima perioadă. Ghiță, pe care am decis să îl lăsăm să se integreze deplin la noul club, la fel ca și pe Sorescu, un jucător care are o ascensiune admirabilă. Plus ceilalți tricolori din fotbalul polonez.

În același timp, îi avem pe Screciu, Petrila, Mogoș, Bicfalvi, Nedelcu, Hanca, Rotariu, Alex Băluță, Bumba, Anton sau Cristi Ganea, toți monitorizați atent.

Avem așteptări pentru că există valoare și potențial. De aceea, îi așteptăm să revină după accidentări pe Tudor Băluță și Florin Andone, iar pe Olaru și pe Coman să își recapete forma dinaintea accidentărilor. Un salt de nivel din partea lui Albu, Nistor și Crețu, la fel cum așteptăm ca Ionuț Radu să înceapă să apere și să vedem perspectivele lui Vlad din vară.

Deși am enumerat mulți tricolori, vă asigur de faptul că această enumerare nu are caracter exhaustiv. Nu sunt nicidecum toți jucătorii pe care îi monitorizăm și pe care ne-am putea baza începând de la acțiunea următoare! Mai există și alți jucători tineri și foarte tineri. Dar și jucători cu mare experiență, ieșiți poate de o vreme mai scurtă sau mai lungă din circuitul naționalei, cu care am discutat și voi discuta în perioada imediat următoare. Și pe care i-am putea avea din nou alături în familia tricoloră.

Am decis să comunicăm toate aceste lucruri, chiar dacă poate vă plictisim că ne lungim, nu din dorința de a ne justifica sau de-a naște alibiuri. Ci, pur și simplu, pentru că ne dorim ca acest mod de comunicare să devină unul permanent și firesc! Îl considerăm util pentru jucători, pentru cluburi și antrenori, pentru suporteri și pentru jurnaliști, deopotrivă.

Poate e un clișeu, dar ușa naționalei e deschisă totdeauna pentru toți jucătorii (spre exemplu, de la FCSB, CFR Cluj, Craiova și Farul avem alți 2-3 jucători monitorizați atent). Așa că ne dorim să și vorbim deschis despre pașii spre ea și dincolo de ea. Dar de pășit nu va fi ușor, fără eforturi importante, constanță și rezultate!

Lucrăm pentru un climat de mare performanță, pentru saltul spre un alt nivel de competitivitate, consolidarea mentalității de sacrificiu și pentru victorie. Fără a uita vreo secundă, în tot ceea ce facem, că avem minunata responsabilitate de a reprezenta românii și România”

Lotul României

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 13/0);

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Burcă (CFR Cluj, 8/0), Mario Camora (CFR Cluj, 6/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Drăgușin (Salernitana | Italia, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 15/2), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 20/2), Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 5/0), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 28/1);

MIJLOCAȘI: Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 2/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 14/2), Dennis Man (Parma | Italia, 13/3), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 36/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 2/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 51/6), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 5/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 16/3), Octavian Popescu (FCSB, 0/0), Florin Tănase (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 22/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 13/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 23/8).

