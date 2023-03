Ce l-a nemulțumit pe Edward Iordănescu după primul meci al naționalei în preliminarii: "Nu vreau să se mai întâmple asta"

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul României cu Andorra, scor 2-0, că tricolorii ar fi trebuit să nu se relaxeze după eliminarea unui adversar şi ar fi trebuit să mai înscrie. “Dar învăţăm din greşeli”, a menţionat el.

“Ne dă linişte, e un debun bun. Eram obligaţi să producem acest rezultat. După trei zile avem nevoie de încă trei puncte în clasament. Am intrat destul de greu în joc, un pic trac, ne-am căutat ritmul, dar am dus lucrurile în direcţia dorită.

Ce nu vreau să se întâmple în viitor... Am rămas cum un om în plus şi trebuia să continuăm cu atitudine ofensivă. Dar învățăm din greșeli, eu felicit echipa pentru efort, pentru atiitudine. Cred că ne-am relaxat şi nu este ok. Ne-am văzut cu om în plus şi ne-am relaxat. Trebuie să fim sinceri, am întâlnit un adversar incomod, cu un joc la limita regulamentului, cu un teren incomod. Trebuie să gândim sus, să ne putem targeturi importante meci de meci Astăzi trebuia să mai marcăm. Trebuie să facem un joc foarte bun cu Belarus şi să închidem acţiunea cu şase puncte”, a spus Iordănescu.

“Pentru o calificare trebuie să învăţăm să suferim, să ne sacrificăm, să avem spirit bun. Trebuie să învăţăm să şi luptăm”, a mai afirmat el.

