Sute de spectatori au căzut în timpul unui concert al Lanei Del Rey din cauza "efectului de domino". Teoria "valului energetic" VIDEO

Fanii care au participat la concertul susținut de Lana Del Rey în Mexico City au putut fi văzuți răsturnându-se ca niște jetoane, fapt cauzat de impulsul căderii unei prime persoane.

Oamenii filmau în timp ce participanții la concert din fața scenei au început să se cadă pe spate, iar efectul s-a răspândit rapid până la capăt prin mulțime.

„În general, orice zonă închisă, dacă nu reglezi fluxul de mulțime, poate deveni prea aglomerată și ai acest risc de undă de șoc, colaps progresiv al mulțimii”, a spus expertul în știința mulțimilor Keith Still, pentru The Messenger.

Cu toate acestea, spectacolul a continuat și nicio persoană rănită n-a fost înregistrată oficial.

În mediul online a început, pe de altă parte, să circule o teorie a conspirației care promovează ideea că spectatorii ar fi fost dărâmați de un val misterios de energie. Unii au identificat chiar și un presupus punct în care ar fi lovit unda, provocând apoi șocul.

