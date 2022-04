Războiul din Ucraina continuă, în ciuda sancțiunilor dure aplicate Federației Ruse. Specialiștii estimează că situația va deveni dramatică spre finalul anului însă nu numai în țara condusă de Vladimir Putin, ci și în Occident.

Se pare că Rusia încă mai are resurse pentru următoarea jumătate de an, însă după această perioadă mai mult ca sigur economia sa se va prăbuși. Însă efectul sancțiunilor va fi resimțit în întreaga Europă și nu numai.

România, ca parte integrantă a Uniunii Europene, va avea de suferit însă, din fericire, noi nu depindem în aceeași măsură ca alte țări de gazul rusesc și putem să scădem și mai mult această dependență.

Valentin Naumescu: ”Rusia va rămâne fără bani în aproximativ 6-9 luni”

Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj a explicat într-un interviu acordat Ziare.com ce urmări au sancțiunile impuse Rusiei asupra economiei Europei dar și cum se poate schimba tabloul politic în acest an.

Ads

În ceea ce privește Rusia, sigur, sancțiunile vor începe să își facă efectul cu siguranță. ”Rusia va rămâne fără bani în aproximativ 6-9 luni. Chiar azi vedeam o declarație foarte interesantă a guvernatoarei băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, care spunea că începând din trimestrul al treilea deja economia Rusiei va fi puternic afectată și trebuie să se gândească la restructurări ale economiei, la un alt tip de business, la alte aranjamente pentru că Rusia nu va mai putea trăi din resursele financiare pe care le avea.

Deci este clar că situația devine dramatică în Rusia dar nu imediat. Va mai dura un timp, după cum spuneam, 6-9 luni, până când această țară va rămâne complet fără resurse financiare. Iar acest lucru va afecta atât viața rușilor de rând cât și capacitatea Moscovei de a-și alimenta mașinăria de război din Ucraina”, a explicat profesorul Valentin Naumescu.

Referitor la economia europeană, politologul anticipează probleme din punct de vedere economic și nu exclude chiar o criză a alimentelor.

Ads

”În ceea ce privește Europa și Occidentul, în general, eu cred că trebuie să privim cu luciditate și realism și să înțelegem că va exista un cost și pentru noi. Deja simțim că există creșteri importante ale facturilor la energie, gaze, petrol, benzină, care antrenează scumpiri în lanț, antrenează inflația.

Este foarte posibil, se vorbește deja, ca în toamnă să apară o criză a produselor alimentare sau de scumpire a acestora ca urmare a deficitelor apărute pe piață. Nu trebuie să privim complet indiferenți aceste sancțiuni, ele transmit un anumit cost și asupra economiilor europene, dar știam, iar lucrurile acestea trebuie, cred, asumate de noi. Ucraina a fost lăsată singură, deocamdată în acest război- bine cu sancțiunile internaționale și cu ajutor financiar sau transfer de armament pe care oricum ucrainenii îl consideră insuficient.

Măcar atât să fim și noi în stare să suportăm până la sfârșitul acestui război și să fim fermi în menținerea acestor sancțiuni”, a mai spus specialistul.

Ads

”Un climat de securitate în regiune demotivează investitorii”

Țara noastră va fi afectată la fel ca și celelalte state europene de urmările sancțiunilor economice asupra Rusiei. Însă dependența sub media europeană față de gazul rusesc ar putea să ne ajute să nu intrăm în colaps.

”În mod clar, România este ancorată în macroeconomia europeană și occidentală, iar dacă va exista recesiune economică la nivel internațional cu siguranță o vom resimți și noi. Nu avem cum să fim în afara macro-tendințelor europene și globale. Un război lung în regiunea afectează regiunea în care ne aflăm.

Este clar că un climat de insecuritate în regiune demotivează investitorii. Partea mai bună, dincolo de această degradare a securității în regiunea în care ne aflăm, este gradul mai mic de dependență pe care îl avem față de gazele rusești.

România are un procent sub media UE de dependență de gaz rusesc. Media Uniunii Europene este de aproximativ 40-45%, România are în jur de 20% de dependență față de Rusia și putem scădea dacă vom începe, spre sfârșitul anului, așa cum ni s-a promis, exploatarea gazelor din Marea Neagră”, a explicat profesorul Naumescu.

Ads

Situația va fi dramatică pentru că oamenii nu vor suporta prea bine cutremurul economic și vor ieși să protesteze, iar de această situație vor profita din plin extremiștii.

”Eu consider că este destul de îngrijorător tabloul, iar dacă războiul se va prelungi dincolo de sfârșitul anului, ceea ce cred că este posibil să se întâmple, atunci este posibil să apară efecte importante în economiile și democrațiile occidentale. Și mă refer aici la derapaje periculoase ale acestora, la reacții de protest, la ostilitate crescută din partea facțiunilor extremiste și rusofile”, a mai spus profesorul.

Riscuri importante în Occident: ”Donald Trump ar putea reveni la Casa Albă în 2024”

Din punct de vedere al politicii internaționale, se pare că analiștii se așteaptă la schimbări radicale. Inclusiv Statele Unite ale Americii vor fi afectate de acest război.

Ads

”Urmează alegeri parlamentare franceze în iunie. Urmează alegerile legislative în SUA, alegerile la jumătatea mandatului - în noiembrie - și există temeri că democrații lui Biden ar putea pierde majoritatea cel puțin în una din camerele Congresului ceea ce ar face guvernarea mult mai dificilă în perioada următoare.

Sigur, dacă războiul se va întinde pe ani de zile, eu prevăd că vor fi riscuri importante și în Occident, cu amenințarea ca Donald Trump să revină la Casa Albă în 2024. Ar putea fi chiar o recesiune economică globală. Există posibilitatea de fracturare a relațiilor transatlantice, de dezintegrare a NATO și UE din forma actuală.

Nu știu cât se va putea menține unanimitatea politică în UE atâta timp cât, de exemplu, Ungaria lui Orban este cu un picior în tabăra lui Putin. Cu cât mai lung este acest război, cu atât mai îngrijorat aș fi de efectele negative asupra economiilor și democrațiilor occidentale”, a explicat politologul.

”Al Treilea Război Mondial? Tot ce este posibil în acest moment”

În ultima vreme tot mai mulți analiști consideră că ne îndreptăm spre un Al Treilea Război Mondial. Și această ipoteză este luată în considerare chiar dacă se consideră că Putin nu va câștiga războiul din Ucraina. Una dintre posibilitățile izbucnirii unui astfel de război este atacarea de către ruși a unei țări din flancul estic al NATO.

”Dacă vom intra în Al Treilea Război Mondial? Tot ce este posibil în acest moment. Acest scenariu nu poate fi exclus. Însă două lucruri putem afirma cu siguranță pe termen lung. Unul ar fi că proiectul imperialist neonazist al regimului Putin este perdant pe termen lung, iar al doilea lucru, este că, din păcate, războiul lui Putin se va prelungi. Ceea ce nu știm este cât de mult se va prelungi și care vor fi în total, la final, costurile și distrugerile în Europa.

Nu exclud varianta ca Putin, în disperare finală, să folosească chiar armele nucleare tactice în Ucraina sau chiar să atragă în război, să lovească o țară membră a NATO, de pe flancul estic, ceea ce ar însemna, desigur, activarea articolului 5 al Tratatului și, practic, intrarea Rusiei în război cu NATO.

Deci nu aș putea să exclud în acest moment pericolul unui război pe scară largă, chiar un război mondial. Situația este foarte gravă în acest moment”, a mai spus profesorul Valentin Naumescu.

În urmă cu 54 de zile, pe 24 februarie 2022, Rusia a lansat un atac asupra Ucrainei. Atunci Putin numea această invazie o ”operațiune militară specială”. În prima zi au fost atacate mai multe orașe ucrainene dar și obiective strategice cum ar fi centrala nucleară de la Cernobîl.

De atunci au murit mii de oameni din ambele tabere. Mulți civili ucraineni au fost uciși de forțele armate ruse, alții sau refugiat în țările vecine. Și rușii au avut pierderi importante.

Au fost câteva negocieri pentru încetarea focului, însă niciuna dintre acestea nu au avut rezultatul așteptat de întreaga lume. La una dintre acestea a participat și miliardarul Roman Abramovici.

Războiul în desfășurare nu numai că amenință existența continuă a Ucrainei ca țară independentă, dar conflictul va avea probabil ramificații ample pentru industriile și organizațiile legate de știință din întreaga lume, scrie Livescience. În plus, potențialul de război nuclear și deteriorarea centralelor nucleare ale Ucrainei reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică și pentru mediu, la scară globală.

Peste 200 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului, se arată în rapoartele autorităților de la Kiev.

Ads