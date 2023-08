O femeie a refuzat să iasă din apă deși fusese doborâtă de valuri, în Eforie Nord. A intrat în mare cu cadrul ajutător de mers

O femeie a fost scoasă din apă de salvamari, în Eforie Nord, după ce s-a ambiționat să intre în mare cu cadrul ajutător de mers, în ciuda atenționărilor privind valurile puternice.

Incidentul s-a produs pe plaja din Eforie Nord. Femeia a intrat în apă și a fost doborâtă de valuri, soțul a încercat să o ajute, dar nu a reușit. Salvamarii au intervenit să o ajute, dar ea a refuzat să iasă din apă.

„După ce a căzut am mers acolo și a zis că se descurcă singură. Vedea că nu rezolva nimic cu ce încearcă să facă și degeaba. Abia ne-a lăsat. Ea a intrat în apă, le-am zis să vină mai la mal pentru că sunt valurile foarte puternice și o vor dărâma. N-au vrut să înțeleagă și într-un final au dărâmat-o. Nu se putea ridica, asta le-am zis și eu și am fost și acum și le-am zis să iasă pe mal și au zis că nu, că e ok. Degeaba, în zadar. Pentru că sunt curenți, sunt gropi, de asta nu suntem de acord cu intratul în apă. Dar, după cum puteți observa, nimeni nu ascultă", spune unul dintre salvamarii din Eforie Nord, potrivit Adevărul.

„Nu mi-a fost frică, pentru că știu să înot, dar într-adevăr trage foarte tare apa și recunosc că am făcut o greșeală. Au sărit și domnii și imediat m-au ridicat", a declarat femeia căzută în apă.