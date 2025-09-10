Unde au descoperit arheologii „cupa lui Iisus” ?

O echipă internațională de arheologi sub conducerea francezului Franck Goddio a descoperit în portul antic al Alexandriei un vas ceramic inscripționat, pe care cercetătorii l-au supranumit deja „Cupa lui Iisus”. Artefactul a fost scos la lumină în 2008, dar dezbaterile privind semnificația sa continuă și astăzi, relatează Daily Mail.

Vasul este aproape complet, lipsindu-i doar o toartă, și prezintă o inscripție greacă: „DIA CHRSTOU O GOISTAIS”, care poate fi tradusă – potrivit unor experți – prin „Prin Hristos, vrăjitorului” sau „Prin Hristos, cântărețului”.

Dr. Jeremiah Johnston, specialist în Noul Testament, afirmă că vasul ar putea data din secolul I d.Hr., perioada crucificării lui Iisus. Într-un interviu acordat rețelei Trinity Broadcasting Network (TBN), el a susținut că această descoperire „demonstrează puterea pe care o avea deja numele lui Iisus în acea epocă, fiind asociat cu vindecări, exorcisme și miracole”.

Potrivit lui Goddio, forma vasului corespunde cu cea a unor recipiente folosite în ritualuri de divinație din Egiptul antic. Preoții turnau ulei în apă și, într-o stare de transă, căutau viziuni. Numele lui Hristos, deja considerat o figură taumaturgică, ar fi putut fi invocat pentru a conferi legitimitate acestor practici.

Această interpretare nu este însă unanim acceptată

Profesorul Bert Smith, specialist în arheologie clasică la Universitatea Oxford, a propus că inscripția s-ar putea referi la o persoană cu numele „Chrēstos” (un nume comun în Antichitate) și nu la figura biblică. În acest sens, cuvântul „goistais” ar putea indica o afiliere la un grup religios obscur, cunoscut în unele surse drept „goiști”, poate asociați cu culte dedicate zeilor Hermes, Atena sau Isis.

Alți cercetători, precum Klaus Hallof de la Academia de Științe Berlin-Brandenburg, notează că numele „Osogo” sau „Ogoa”, menționate de autori precum Strabon sau Pausanias, ar putea indica un zeu local, ceea ce ar însemna că inscripția ar putea avea conotații sincretice – referindu-se atât la Iisus, cât și la alte divinități.

Există și interpretări mai tehnice. Steve Singleton a sugerat o traducere alternativă, în care termenul chrēstos înseamnă „bun” sau „folositor”, iar textul ar putea fi înțeles ca „(Dedicat) prin bunătate pentru vrăjitori”. Iar profesorul György Németh, de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, a emis ipoteza că vasul a fost utilizat pentru prepararea unguentelor ritualice, caz în care termenii „Chrēstos” sau „Diachristos” ar desemna substanța, nu persoana.

Chiar și în absența unui consens, dacă inscripția face într-adevăr referire la Iisus Hristos, aceasta ar putea constitui cea mai veche mențiune extra-biblică a sa descoperită până în prezent. Implicațiile ar fi semnificative, oferind noi perspective asupra răspândirii timpurii a creștinismului în lumea mediteraneană, în special în centre cosmopolite precum Alexandria – oraș în care se intersectau tradiții păgâne, evreiești și creștine incipiente.

Descoperirea a fost făcută în apropierea fostei insule Antirhodos, considerată a fi fost locația palatului Cleopatrei. Alexandria, în secolul I, era un important centru cultural și religios, unde ideile și credințele circulau intens.

Recent, cercetători din Țările de Jos au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să dateze cu mare precizie manuscrise antice. Combinată cu analizele cu radiocarbon, această tehnologie a dus la concluzia că unele fragmente din Manuscrisele de la Marea Moartă ar fi fost scrise chiar în timpul vieții profeților biblici.

