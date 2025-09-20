Un port antic din vremea Cleopatrei, descoperit sub apă în Egipt

Un port antic din vremea Cleopatrei, descoperit sub apă în Egipt
Dr. Kathleen Martínez, în căutarea mormântului pierdut al Cleopatrei. Echipa sa a descoperit un peisaj scufundat în apropierea ruinelor Taposiris Magna/FOTO:X@EVNautilus

Arheologii au identificat un port scufundat în largul coastei egiptene, care ar fi putut reprezenta un important nod maritim în perioada Cleopatra VII, ultima conducătoare a Egiptului antic.

Portul se află în apropierea ruinelor templului Taposiris Magna, situat la vest de orașul Alexandria, și a fost descoperit de o echipă condusă de arheologul subacvatic Bob Ballard — cunoscut pentru identificarea epavei Titanicului — împreună cu Kathleen Martínez, cercetătoare cu o lungă experiență în studierea epocii ptolemaice.

Descoperirea a fost anunțată joi, 17 septembrie, de Ministerul egiptean al Turismului și Lucrărilor Arheologice și face subiectul unui nou documentar produs de National Geographic, intitulat Cleopatra’s Final Secret, care va avea premiera pe 25 septembrie.

Structuri masive și ancore antice

La situl recent dezvăluit, cercetătorii au identificat structuri masive, aliniate în rânduri, cu înălțimi de peste 6 metri. Printre acestea se numără pardoseli lustruite, blocuri de piatră fixate cu mortar, coloane, amfore (folosite pentru depozitarea și transportul mărfurilor), precum și mai multe ancore datând din perioada Cleopatrei.

Potrivit unei declarații oferite de National Geographic, dovezile sugerează că situl subacvatic ar fi fost un port activ în timpul Cleopatrei.

Această descoperire se adaugă altor rezultate obținute anterior în zona templului Taposiris Magna, inclusiv un tunel de peste 1.300 de metri, identificat în 2022, care se extinde spre Marea Mediterană. Tunelul, aflat parțial sub nivelul mării și situat la circa 12 metri adâncime, conținea artefacte ptolemaice, printre care vase ceramice datând din timpul Cleopatrei.

O cercetare de aproape două decenii

Kathleen Martínez, fost avocat devenit arheolog, conduce cercetările în zonă de aproape 20 de ani, în speranța de a identifica locul unde a fost înmormântată Cleopatra. În timp ce mulți specialiști consideră că regina a fost îngropată în apropierea palatului regal din Alexandria — scufundat în mare după un cutremur urmat de un tsunami în anul 365 d.Hr. — Martínez a mizat pe o altă ipoteză.

Cercetările ei indică templul Taposiris Magna, situat la aproximativ 50 km vest de Alexandria, în orașul egiptean Borg El Arab, ca fiind un posibil loc de înmormântare.

Conform National Geographic, noile date susțin ideea că Taposiris Magna nu a avut doar un rol religios, ci a funcționat și ca centru comercial maritim, mai extins decât se presupunea anterior.

„Acest lucru face ca templul să fie cu adevărat important”, a declarat Martínez, adăugând că „avea toate condițiile pentru ca acolo să fi fost ales locul de veci al Cleopatrei și al lui Marc Antoniu”.

Cartografierea fundului mării

Bob Ballard și echipa sa, în colaborare cu Marina Egipteană, au efectuat un studiu sonar al fundului mării, care a dus la identificarea mai multor structuri, inclusiv un grup de formațiuni rectangulare din piatră, denumit de cercetători „Salam 5”. Acestea prezintă asemănări cu fragmentele de statui aflate în templul Taposiris Magna.

Ballard a realizat o hartă detaliată a unei zone subacvatice de aproape 10 kilometri pătrați, pe care Martínez intenționează să o utilizeze în noile campanii de săpături, programate să înceapă în această toamnă.

„Vom continua cercetările atât la suprafață, cât și sub apă”, a spus Martínez. „Sunt convinsă că descoperirea mormântului Cleopatrei este doar o chestiune de timp.”

