Fluier egiptean antic, vechi de 3.300 de ani, analizat de arheologi. A fost probabil folosit de ofițerul de poliție însărcinat cu paza "locației sacre" a mormântului regal

Arheologii din Egipt au descoperit un fluier din os, vechi de 3.300 de ani, sculptat dintr-un deget de vacă, despre care spun că este posibil să fi fost folosit de un „ofițer de poliție” din vechime, potrivit livescience.com

Un fluier vechi de 3.300 de ani, sculptat dintr-un os de deget de vacă, a fost descoperit în Akhetaten (Amarna de astăzi), o capitală antică a Egiptului, fondată de tatăl regelui Tutankhamon.

Este primul fluier din os găsit din Egiptul antic și probabil a fost folosit de un „ofițer de poliție” care monitoriza lucrătorii dintr-un mormânt regal cu mii de ani în urmă, potrivit unui nou studiu.

„Este cu adevărat unic”, a declarat pentru Live Science Michelle Langley, co-cercetătoare, profesor asociat de arheologie la Universitatea Griffith din Australia.

Arheologii din cadrul Proiectului Amarna au descoperit fluierul în 2008, în timp ce excavau un sit din Akhetaten, dar nu l-au analizat până recent. Orașul este faimos pentru fondatorul său, faraonul Akhenaton, care a interzis venerarea numeroșilor zei ai Egiptului, cu excepția lui Aton, discul solar. Însă capitala, înființată în jurul anului 1347 î.Hr., a dăinuit doar aproximativ 15 ani și a fost abandonată după moartea faraonului. Mai târziu, regele Tut a reintrodus panteonul egiptean în regat.

Fluierul, „un artefact foarte modest”, aruncă lumină asupra activităților locuitorilor non-regali ai orașului, a spus Langley. Osul are o singură gaură perforată și „se potrivește confortabil în palmă”, a spus ea.

Într-un experiment, cercetătorii au realizat o replică dintr-un os proaspăt de deget de vacă și au descoperit că „forma naturală a capătului osului creează suprafața perfectă pentru a-ți odihni buza inferioară, astfel încât să poți sufla peste gaură”, a spus Langley.

Fluier de poliție

Cercetătorii au găsit fluierul într-un loc cunoscut sub numele de Satul de Piatră, care se află în apropierea unui alt loc numit Satul Muncitorilor. Ambele sate au găzduit probabil muncitori implicați în crearea mormântului regal, potrivit echipei de cercetare, condusă de arheologii Anna Stevens și Barry Kemp de la Universitatea din Cambridge.

Săpăturile anterioare au dezvăluit că satele aveau o rețea complexă de drumuri lângă o serie de structuri mici, care ar fi putut fi puncte de observație bune pentru ofițeri pentru a supraveghea zona, au scris cercetătorii în studiu, publicat pe 1 septembrie în Jurnalul Internațional de Osteoarcheologie.

„Această zonă pare să fi fost intens supravegheată pentru a menține locația sacră a mormântului cunoscută și accesibilă doar celor care trebuie să știe și să meargă acolo”, a spus Langley.

În particular, fluierul a fost găsit într-o structură pe care echipa a interpretat-o ca fiind un fel de punct de control pentru persoanele care intrau și ieșeau din Satul de Piatră, a spus Langley, așa că „fluierul folosit de un polițist sau de un gardian are cel mai mult sens”.

Într-un alt loc faimos, Deir el-Medina - satul lucrătorilor din morminte din Valea Regilor - lucrătorii din morminte erau supravegheați într-un mod similar, a spus ea. Și alte artefacte din Regatul Nou, cum ar fi texte și imagini, dezvăluie că egiptenii aveau ofițeri de poliție cunoscuți sub numele de „medjay”.

„Medjay erau un grup semi-nomad de oameni originari din regiunea deșertică și care erau bine cunoscuți pentru abilitățile lor militare de elită”, a spus Langley. „Erau folosiți de egipteni ca un fel de forță de poliție de elită.”

Alte indicii sugerează că fluierul nou descoperit a fost folosit de un ofițer de poliție. De exemplu, mormântul decorat al lui Mahu, șeful poliției din Akhetaten, a fost descoperit anterior în zonă.

„În mormântul său, o scenă arată polițiști care țineau în custodie bărbați - aparent prinși încercând să se strecoare în oraș”, a spus Langley. „În alte scene, vedem o serie de santinele care stau de-a lungul a ceea ce ar putea fi un drum similar din jurul satelor.”

Într-o altă imagine din mormântul lui Mahu, santinelele stau de pază la structuri mici care ar putea fi puncte de control. „Așadar, știm că poliția păzea activ granița și zonele orașului”, a spus Langley.

Când Langley a văzut prima dată fluierul, acesta i-a amintit de fluierele sculptate în os din Europa Epocii de Piatră. După ce au exclus alte utilizări ale artefactului egiptean, cum ar fi faptul că ar fi fost o piesă de joc, Langley și colegii ei au fost încântați că au documentat primul fluier cunoscut din Egiptul antic.

„Deși s-a acordat multă atenție mormintelor și monumentelor construite de faraoni, încă știm relativ puține despre omul mai obișnuit”, a spus Langley. Situri precum Amarna sunt atât de importante deoarece consemnează „viețile nu numai ale faraonului și ale curții sale, ci și ale oamenilor obișnuiți, de rând”.

