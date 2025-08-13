Egiptul lucrează cu mediatorii în vederea unui armistițiu în Fâșia Gaza. Care este obiectivul

Egiptul a anunțat marți, 12 august, că acționează împreună cu Qatarul și Statele Unite în vederea unui armistițiu de 60 de zile în Fâșia Gaza, unde armata israeliană se pregătește să preia controlul Gazei, cel mai mare oraș din teritoriul palestinian, relatează AFP.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra căruia se exercită presiuni foarte puternice să pună capăt unui război de 22 de luni în Fâșia Gaza, a anunțat că Israelul ”va autoriza” ca locuitorii enclavei, care vor acest lucru, să părăsească teritoriul palestinian, supus unui asediu foarte strict de la începutul conflictului.

”Noi nu-i împingem afară, dar le vom permite să plece și asta este ceea ce se întâmplă”, a răspuns Netanyahu, întrebat într-un interviu la postul internațional de televiziune I24 News, în timp ce armata israeliană se pregătește să lanseze o nouă fază a ofensivei sale, cu scopul de a înfrânge Hamasul.

În paralel, două surse palestiniene au anunțat că o delegație a Hamas era așteptată la Cairo la o întâlnire cu mediatori, care încearcă să găsească o ieșire din război, declanșat la 7 octombrie 2023 de un atac sângeros al mișcării islamiste palestiniene în sudul Israelului.

În urma unui armistițiu de două luni, încălcat la jumătatea lui martie de către Israel, noi negocieri indirecte, la Doha, sub egida celor trei țări mediatoare, au eșuat în iulie.

Benjamin Netanyahu este supus unei presiuni tot mai mari de către opinia publică israeliană, îngrijorată de soarta celor 49 de ostatici ținuți în continuare în Fâșia Gaza, dintre care 27 sunt morți, potrivit armatei israeliene, în timp ce în străinătate se multiplică apeluri în vederea opririi suferințelor celor peste două milioane de locuitori ai teritoriului palestinian.

După ONU - care a avertizat cu privire la riscul unei ”foamete generalizate” -, Uniunea Europeană și alte 24 de țări au denunțat marți o ”foamete” și o ”suferință umană” care ating ”un nivel inimaginabil” și cer să se acționeze ”de urgență” pentru a li se pune capăt.

”PROPUNERE NOUĂ”

Ministrul egiptean de Externe Badr Abdelatty a anunțat marți că autoritățile de la Cairo lucrează ”activ” împreună cu Doha și Washingtonul să repună pe șine un proiect al unui armistițiu de 60 de zile.

”Obiectivul este să se revină la propunerea inițială: instaurarea unei încetări a focului de 60 de zile, eliberarea anumitor ostatici și deținuți palestinieni și trimiterea fără condiții și fără restricții de ajutor umanitar și medical către Fâșia Gaza”, a precizat ministrul.

Surse palestiniene apropiate dosarului au declarat AFP că o delegație a Hamas - condusă de către negociatorul-șef Khalil al-Hayya - era așteptată marți sau miercuri la Cairo.

Potrivit uneia dintre aceste surse, ”mediatorii sunt pe cale să formuleze o nouă propunere în vederea unui acord global de încetare a focului”, care să prevadă eliberarea ”dintr-o singură dată” a tuturor ostaticilor.

”SE CUTREMURĂ PĂMÂNTUL”

La Gaza, Apărarea Civilă a anunțat marți moartea a 33 de palestinieni, uciși în atacuri israeliene.

”A treia zi la rând, ocupația israeliană își intensifică bombardamentele” asupra orașului Gaza, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Apărării Civile, Mahmud Basal.

Cartierele Zaytun și Sabra au fost atinse ”de atacuri aeriene foarte intense care au țintit locuințe civile”, a precizat el.

Israelul anunța vineri un plan prin care să preia controlul orașului Gaza, situat în nordul Fâșiei, și a taberelor de refugiați vecine, fără să prezinte un calendar în acest sens.

”Ocupația folosește toate tipurile de armament în această zonă - bombe, drone și muniție explozivă -, provocând o distrugere masivă a locuințelor civile”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

”Bombardamentul este extrem de intens de două zile. La fiecare atac se cutremură pământul. Există martiri sub dărâmături la care nu poate ajunge nimeni, pentru că tirurile nu au încetat”, declară un locuitor din Zaytun, Majed al-Hosary.

Benjamin Netanyahu anunța duminică că Israelul controla militar ”70 până la 75%” din Fâșia Gaza și că mai rămânea să cucerească orașul Gaza și sectoare din centrul enclavei.

Planul ”nu vizează să ocupe (Fâșia) Gaza, ci să o demilitarizeze”, a subliniat el, enumerând obiectivele Israelului: ”în primul rând, dezarmarea Hamasului. În al doilea rând, toți ostaticii sunt liberi. În al treilea, (Fâșia) Gaza este demilitarizată. În al patrulea, o administrație civilă pașnică neisraeliană”.

Atacul de la 7 octombrie 2023 a antrenat moartea, de partea israeliană, a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Represaliile israeliene în Fâșia Gaza s-au soldat cu 61.599 de morți, majoritatea civili, potrivit unor date de la ministerul Sănătății al Hamas, considerate fiabile de către ONU.

