Scandal internațional. Locul unde Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, transformat într-un mega-complex turistic de lux

Proiectul turistic de amploare inițiat de autoritățile egiptene în jurul Muntelui Sinai, loc sacru pentru iudaism, creștinism și islam, stârnește îngrijorări tot mai mari în rândul comunităților religioase, al beduinilor locali și al experților în patrimoniu.

Timp de generații, vizitatorii urcau Muntele Sinai – cunoscut local ca Jabal Musa – alături de ghizi beduini, pentru a admira răsăritul în peisajul stâncos, izolat și spectaculos al peninsulei Sinai. Potrivit tradiției, aici Moise ar fi primit Cele 10 porunci, iar Dumnezeu i-ar fi vorbit din rugul aprins – evenimente menționate atât în Biblie, cât și în Coran.

Astăzi, zona se află în centrul unei dispute aprinse, pe fondul planurilor guvernului egiptean de a transforma situl – aflat pe lista patrimoniului mondial UNESCO – într-un complex turistic de lux, cu hoteluri, vile, centre comerciale și infrastructură extinsă, relatează BBC.

În ciuda promisiunilor autorităților că dezvoltarea va fi „durabilă” și „respectuoasă cu patrimoniul religios”, proiectul este contestat atât de comunitatea locală beduină, cât și de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Grecești și ai organizațiilor internaționale de protecție a patrimoniului.

Starea actuală a lucrărilor și îngrijorările exprimate

Dezvoltările fac parte din inițiativa de stat denumită „Marea Transfigurare”, lansată în 2021. Printre planurile prezentate public se numără construirea unui centru de vizitatori, extinderea aeroportului din apropiere, realizarea unui teleferic spre vârful Muntelui Moise și modernizarea zonelor rezidențiale.

Ministrul locuințelor, Sherif el-Sherbiny, a declarat că proiectul este „un dar al Egiptului pentru întreaga lume și toate religiile” și că va stimula turismul, respectând în același timp caracterul natural și spiritual al regiunii.

Însă în teren, transformările au început deja să afecteze grav peisajul și comunitatea locală. Pe Câmpia El-Raha – despre care se crede că este locul în care israeliții l-au așteptat pe Moise – au fost deja construite drumuri și zone de parcare, iar activitatea de șantier continuă.

UNESCO a exprimat în mod repetat îngrijorări privind impactul dezvoltărilor, solicitând Egiptului să oprească lucrările și să elaboreze un plan de conservare. Până în prezent, autoritățile egiptene nu au răspuns acestei cereri.

În luna iulie, organizația World Heritage Watch a cerut includerea zonei în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, iar campanii similare au fost înaintate și către Regele Charles, patron al Fundației Sfânta Ecaterina.

Over the last years the ancient mountain landscapes of St Katherine - @UNESCO World Heritage Site - have seen an unprecedented change as #Egypt rolls out a new tourism megaproject. 2 long to tweet all the info here but for more see https://t.co/9zDvcIRPRb @UNESCO_Cairo @ICOMOS pic.twitter.com/fa9V7IAqG5 — Ben Hoffler (@landofthesand) December 4, 2024

Impactul asupra comunității beduine

Una dintre cele mai afectate comunități este tribul Jebeleya, vechi locuitori ai zonei și cunoscuți drept „păzitorii mănăstirii Sfânta Ecaterina”. Casele și taberele ecoturistice ale acestora au fost demolate, uneori fără compensații, pentru a face loc noii infrastructuri. Într-un caz extrem, localnicii au fost nevoiți să exumeze rămășițe umane din cimitirul satului pentru a permite construcția unei parcări.

„Aceasta nu este o dezvoltare cerută de comunitatea beduină”, spune Ben Hoffler, scriitor britanic care colaborează de peste un deceniu cu triburile din Sinai. „Este o viziune impusă de sus în jos, în interesul unor actori externi, și care riscă să distrugă legătura dintre loc și identitatea celor care l-au protejat timp de secole.”

Aproximativ 4.000 de oameni trăiesc în prezent în zona afectată. Majoritatea evită să se exprime public, temându-se de represalii.

Tensiuni diplomatice și religioase

Situația a provocat și fricțiuni diplomatice, în special între Grecia și Egipt. Mănăstirea Sfânta Ecaterina, una dintre cele mai vechi mănăstiri creștine încă funcționale din lume, este administrată de Biserica Ortodoxă Greacă și se află în centrul disputelor.

În mai, o instanță egipteană a decis că mănăstirea se află pe teren aparținând statului egiptean, ceea ce a provocat reacții virulente din partea Bisericii Greciei. Arhiepiscopul Ieronymos al II-lea a calificat decizia drept „o expropriere inacceptabilă” și „o amenințare existențială” pentru acest simbol al spiritualității ortodoxe.

Arhiepiscopul Damianos, conducătorul mănăstirii, a descris hotărârea ca fiind „o lovitură gravă și o rușine” într-un rar interviu acordat presei grecești, înainte de a-și anunța retragerea, pe fondul tensiunilor din comunitatea monahală.

Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului a reamintit că mănăstirea se bucură de protecția istorică oferită printr-un decret al Profetului Muhammad, păstrat până în prezent, și a subliniat caracterul unic al complexului, care include atât o biserică bizantină, cât și o moschee din perioada fatimidă.

O declarație comună între Atena și Cairo, emisă recent, afirmă angajamentul celor două state de a proteja identitatea ortodoxă și patrimoniul cultural al mănăstirii.

Turism, dezvoltare și trecutul care se repetă

Autoritățile egiptene afirmă că mega-proiectul va atrage investiții și va contribui la obiectivul ambițios de a atrage 30 de milioane de turiști anual până în 2028. Economia, grav afectată de pandemie, conflictele regionale și inflație, are nevoie de surse stabile de venit.

Totuși, pentru mulți observatori, ceea ce se întâmplă la Muntele Sinai amintește de transformările radicale care au avut loc în anii ’80 pe litoralul Mării Roșii. Atunci, stațiuni precum Sharm el-Sheikh au fost dezvoltate rapid, iar beduinii – inițial implicați în activitățile turistice – au fost marginalizați și excluși din beneficiile economice.

„Inițial, beduinii erau ghizi, furnizori, parteneri locali. Apoi, turismul industrializat i-a împins în fundal”, explică jurnalistul egiptean Mohannad Sabry.

Acum, și la Sfânta Ecaterina, este de așteptat ca lucrătorii să fie aduși din alte regiuni ale Egiptului, în timp ce guvernul promite „modernizarea” zonelor de locuit ale beduinilor.

Un patrimoniu în transformare

De-a lungul a peste 1.500 de ani, Mănăstirea Sfânta Ecaterina a supraviețuit valurilor de schimbări politice și culturale. Odată un refugiu izolat, accesibil doar celor dispuși la un efort fizic considerabil, locul a devenit în ultimele decenii un punct de atracție major pentru pelerinii care sosesc în excursii de o zi din stațiunile de pe coastă.

Vizitatorii se înghesuie să vadă rugul aprins și pagini din Codex Sinaiticus – cel mai vechi manuscris aproape complet al Noului Testament.

Totuși, pe măsură ce infrastructura turistică se extinde, este tot mai clar că peisajul natural și stilul de viață tradițional din jurul unuia dintre cele mai sfinte locuri ale lumii sunt pe cale să fie iremediabil schimbate.

