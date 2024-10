Cățel surprins de un parapantist în vârful unei piramide din Egipt. Imaginile au devenit virale VIDEO

Un parapantist a filmat un cățel care se plimba în vârful unei piramide din Egipt. Clipul a devenit rapid viral în mediul online, oamenii întrebându-se ce căuta animalul acolo.

Pilotul de paramotor Marshall Mosher a surprins momentul în care un câine, pe nume Apollo, era în vârful piramidei lui Khafre, înaltă de aproximatic 136 de metri, scrie AOL.

„Un câine a urcat până sus pe Piramida din Giza! Credeți că trăiește acolo sus?”, a scris el pe Instagram, pe data de 15 octombrie.

Understand why this dog climbed the pyramid https://t.co/vF8VtIjbD3 pic.twitter.com/99QunpbJ8W