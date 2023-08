Româncă „desființată” după ce s-a plâns de condițiile dintr-un hotel de lux: „Ați cumpărat să fie 5 stele și cât mai ieftin, așa-i?”

O româncă nemulțumită de condițiile găsite într-un hotel de cinci stele din Egipt a fost criticată de mai mulți conaționali pentru că a plătit puțin pentru pretenții mari.

„Hotel Bellagio Beach Resort. Perioada 5-12 august 2023. Prima dată am fost în Egipt, dar cred că după asta și ultima oară”, a scris femeia pe grupul de Facebook Vacanță în Hurghada (excursii & sfaturi). Postarea a fost însoțită de mai multe fotografii din care reieșea că finisajele sunt executate grosolan, iar în unele zone din baie există mucegai.

În cele mai multe dintre reacții, românca a fost criticată pentru pretențiile pe care le-a avut.

„Daca mergi in Egipt si te deranjează gletul de pe hol, sau tocul usii din baie...

Mi se pare absurd ca la preturile care sunt (avion, cazare, mancare, transfer etc) sa te impotmolesti in tocul usii. Data viitoare alege Rixos, la 4000 euro si poti sa ai pretentii la glet”, a comentat un membru al grupului.

„Ați cumpărat sa fie 5 stele și cât mai ieftin, așa-i?”, a scris altcineva.

„Aici pe grupul asta sunt câțiva care sunt atata de cârcotași încât ei cred ca la 1200-1500€ vor găsi luxul din visul lor. La 1200-1500€ nici in România nu găsești lux dapoi in Egipt”, a intervenit un alt membru din grup.

„Nu pot sa cred asa ceva! Ai platit vreo 1200 de euro pentru doua persoane, cu avion si transport inclus si asa conditii ingrozitoare ai gasit??! Nu tu covoare rosii personalizate cu numele vostru scris cu foita de aur? Doamne, si prosoapele alea fara initiale...Trebuia urgent reclamatie la protectia consumatorului, sigur nici trandafiri in forma de inimioara nu erau pe pat, ce sa mai vorbim de Moet cu welcome note. Urat rau la "Egipt" asta”, a comentat, ironic, un alt membru al grupului.

O membră a grupului a avertizat-o pe autoarea postării că și-a setat așteptări nerealiste pentru prețul plătit:„Sunt puține hoteluri excelente dar alea și costă. În schimb marea și recifurile de corali sunt spectaculoase peste tot. Ar fi pacat sa renunțați”.

„Dacă mergeți in Egipt, din start lăsați figurile de Europa în Europa. 4* de la ei nu sunt nicidecum la fel cu 4* in Europa. Noi am fost in Hurghada și in Sharm el Sheikh și am fost foarte multumiți”, a arătat un turist român.

„Am sa te rog sa pui niste poze si de acasă, sa vedem diferența”, a fost cererea unei membre a grupului.