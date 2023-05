Marea problemă a vacanțelor în Egipt. Un român s-a întors cu „o diaree groaznică”: „Și eu am pățit. Nu mi-a fost niciodată mai rău”

Mai mulți români care au fost în vacanță în Egipt au reclamat, pe grupul dedicat vacanțelor în Hurgadha, că s-au întors în țară cu probleme intestinale. O româncă a cerut ajutorul după ce un prieten din grupul cu care a fost în vacanță s-a ales cu o „diaree groaznică”. Alte persoane de pe grup au confirmat că aceasta este o problemă a vacanțelor în Egipt.

„Ieri ne-am întors din Hurghada. Din păcate, un prieten care a fost cu noi de ieri are diaree groaznică. Peste tot scrie că nimic de la noi, nici un medicament nu ajută dacă ai luat această boală. Așa și e. Orice ia nici un efect nu are. Dacă cineva e momentan în Egipt și se întoarce în țară azi sau mâine și ar putea să ne aduca medicamentul Antinal”, a fost mesajul prin care o turistă româncă a cerut sprijinul comunității.

Postarea a stârnit zeci de comentarii, unii dintre membri grupului oferindu-se să îi ofere „pacientului” medicamentul cerut, pe care îl au „în stoc”.

Alți membri ai grupului au confirmat că problema afecțiunilor intestinale este una reală la întoarcerea din vacanța în Egipt.

„Și eu am pățit la întoarcerea din Egipt. Nu mi-a fost niciodata mai rău și abia peste câteva săptămâni mi-am revenit în adevăratul sens al cuvântului. Am următoarele pastile dacă sunt persoane care au nevoie: Antinal (11 pastile) + Visceralgine tot pentru greță, vărsături”, a scris o femeie din București.

„Știu ce înseamnă, am trecut și eu prin așa ceva anul trecut și așa am medicamentul...este valabil pana în 2025”, a scris o altă turistă.

Ads

„În 3-4 zile dispare diareea, să nu se sperie, să mănânce cu preponderență carbohidrați, pâine prăjită, orez, cartofi etc, dar în același timp să bea apă sau ceai pentru că diareea deshidratează”, a comentat altcineva.

O femeie care urmează să meargă pentru prima dată în Egipt s-a declarat îngrozită de experiențele avute de cei care au fost deja. „Citesc și mă îngrozesc. Care ar fi cauza? Apa?”, a întrebat turista.

„Și noi am fost în 2022 si 2021.Eu sunt chiar sensibilă, dar nu am baut apă neîmbuteliată nimic cu gheață, m-am spălat pe dinți cu apă îmbuteliată care este la discreție. Ca un sfat prietenesc, încercați să fiți la masă printre primii. Fiind bufet suedez, am văzut grupuri de copii care puneau înapoi fructe sau tot felul de produse și unii au strănutat....chiar in preajma mâncării”, a avertizat o altă membră a grupului.

Sfaturile MAE pentru călătoriile în Egipt

Ministerul Afacerilor Externe al României are, pe site-ul său, o listă de sfaturi de călătorie în Egipt, avertizând că pot fi „zone sau intervale de timp ce pot fi periculoase”.

Ads

MAE recomandă cu insistenţă încheierea unei asigurări de călătorie medicală și de viață, înainte de efectuarea deplasării.

Persoanele angajate pe bază de contracte de muncă în Egipt pot încheia asigurări medicale la firmele specializate, prin compania angajatoare, aceasta fiind una dintre condiţiile de angajare în muncă.

Spitalizarea de urgenţă se face la cererea poliţiei turistice, a poliţiei rutiere (în caz de accidente), a agenţiei turistice (în cazul grupurilor organizate de turişti) sau a firmei angajatoare (în cazul persoanelor angajate pe bază de contracte de muncă).

Având în vedere traficul extrem de dens, intervenţia ambulanţelor se face cu dificultate.

Spitalizarea de urgenţă se plăteşte în cazul în care nu există asigurare medicală, majoritatea clinicilor solicitând plata în avans a 10% din valoarea costurilor de spitalizare.

Costul unei vizite standard la medic este de 20-40 USD, iar o zi de internare în spital la standarde internaţionale costă între 100 şi 300 USD.

Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, vă recomandăm să vă adresaţi Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.