Care sunt ingredientele celei mai vechi prăjituri din lume? Are peste 4.000 de ani

Cea mai veche prăjitură cunoscută în lume a fost coaptă acum aproximativ 4.200 de ani și a supraviețuit într-o stare remarcabil de bună, potrivit Cărții Recordurilor Guinness, care a înregistrat oficial descoperirea unică.

Descoperit în Egipt, prăjitura constă din două turte plate din grâu, cu diametrul de aproximativ 10 centimetri, despre care se crede că au fost umplute cu lapte, miere și susan. Combinația acestor ingrediente îl apropie mai degrabă de categoria prăjiturilor decât a pâinii, chiar dacă astăzi aspectul și vârsta sa nu-l mai fac tocmai... comestibil.

Totuși, modul în care a fost preparat a permis conservarea sa într-o stare remarcabilă până în zilele noastre. Aluatul a fost introdus între două forme din cupru, preîncălzite în foc. Acestea erau concepute să se potrivească perfect, astfel încât conținutul să fie sigilat ermetic în timpul coacerii.

„Formele au fost încălzite și apoi aplicate peste aluatul umed, ceea ce a dus la formarea unor bule de aer în interior”, explică muzeul alimentar Alimentarium din Elveția, unde prăjitura este în prezent expusă. „Pe măsură ce prăjitura s-a răcit, aceste bule de aer s-au evacuat, formând un vid în interiorul formei. Acest proces a făcut ca prăjitura să fie conservată până astăzi.”

Un desert pentru viața de apoi

Motivul pentru care acestă prăjitură a fost gătită cu atât de multă grijă nu are legătură cu consumul de moment. A fost realizată pentru a însoți în viața de apoi un membru al unei familii bogate din Egiptul antic.

Prăjitura a fost descoperită în necropola de la Meir, în mormântul lui Pepyankh cel Mijlociu, un vizir care a servit în timpul domniei faraonului Pepi al II-lea – despre care unii istorici consideră că ar fi avut cea mai lungă domnie din istorie.

În cultura egipteană antică, alimentele precum pâinea și prăjiturile erau plasate în morminte pentru a însoți morții în călătoria lor spre viața de apoi. Aceste ofrande aveau rolul de a asigura hrana necesară sufletului în traversarea către Câmpiile Oalu, tărâmul ideal al eternității.

Cum această călătorie era percepută drept una lungă și plină de obstacole, conservarea alimentelor era esențială. Iar în cazul prăjiturii lui Pepyankh, rezultatul pare să fi fost unul excepțional:a supraviețuit peste patru milenii, o dovadă nu doar a priceperii celor care au copt-o, ci și a respectului profund față de tradițiile funerare egiptene.

