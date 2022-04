Barcelona, umilită de fanii lui Eintracht: ce au reușit germanii și cum a comentat Xavi VIDEO

Eintracht Frankfurt a avut parte de o susținere masivă pe Camp Nou.

Aproximativ 30.000 de fani germani au reușit să intre la meci, deși aveau alocate doar 5.000 de bilete. Ei au reușit să cumpere bilete de la fanii spanioli și au dat astfel o mare lovitură chiar pe Camp Nou.

Antrenorul Barcelonei, Xavi, a comentat şi faptul că în tribune s-a aflat un număr mult mai mare de suporteri germani, circa 30.000, faţă de numărul biletelor alocate lui Eintracht pentru acest joc (5.000).

"A arătat ca o finală, în care jumătate dintre bilete au fost oferite fiecărei echipe. Clubul nostru încearcă să vadă ce s-a întâmplat. Acesta este, fără îndoială, o greşeală de calcul, de planificare. Dar la noi, acest lucru nu trebuia să se întâmple. Este o dezamăgire suplimentară, dar nu o scuză", a comentat antrenorul Barcelonei.

După 1-1 în tur, Eintracht Frankfurt s-a impus cu 3-2 pe Camp Nou, graţie golurilor marcat de Filip Kostic (4 - penalty, 67) şi Rafael Santos Borre (36). Pentru gazde au marcat Sergio Busquets (90+1) şi Memphis Depay (90+11 - penalty).

În semifinalele Europa League, Eintracht va înfrunta echipa engleză West Ham United, care a eliminat formaţia franceză Olympique Lyon (1-1 pe teren propriu şi 3-0 în deplasare).

The Camp Nou has been taken over by Eintracht Frankfurt fans. Wow! 🫢 pic.twitter.com/VJE8H9DINe