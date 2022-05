Marea lovitură pe care a dat-o Eintracht Frankfurt după câștigarea Europa League

Formaţia Eintracht Frankfurt a câştigat ediţia 2021/2022 a Ligii Europa, învingând în finala de pe stadionul Ramon Sanchez-Pizjuan din Sevilla, miercuri seară, în urma loviturilor de departajare, echipa Glasgow Rangers, scor 6-5 (1-1).

"Am câştigat trofeul, e de necrezut. Chiar nu-mi vine să cred! A fost o tensiune brutală, un schimb de lovituri din partea ambelor echipe. La final, ambele echipe s-au simţit epuizate. Apoi am fost mai norocoşi şi am învins la penaltiuri. Băieţii şi-au păstrat curajul, ştiam că Trapp va salva un penalti. Am revenit după ce am fost conduşi. Sunt atât de mândru de echipă! Am jucat treisprezece meciuri în Europa şi nu am pierdut niciunul în acest sezon. Nu am cuvinte să descriu munca grea pe care jucătorii au depus-o pentru a ajunge atât de departe. Toată lumea a dat totul în această căldură incredibilă. Toată lumea şi-a adus contribuţia şi a fost posibil doar cu acest spirit. Acum urmează să sărbătorim câteva zile”, a declarat tehnicianul austriac Oliver Glasner, potrivit presei internaţionale.

Pentru Eintracht Frankfurt mai e o mare lovitură pe care o dă, pe lângă câștigarea trofeului. Formația germană și-a asigurat prezența în grupele Ligii Campionilor în sezonul viitor.

Eintracht a încheiat pe locul 11 în 1.Bundesliga și n-ar fi jucat în Liga Campionilor dacă nu câștiga Liga Europa.

Ads