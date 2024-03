"Ați mai văzut așa ceva?" Surpriză mare la Miami: o rusoaică a învins o favorită și s-a calificat în semifinale

Sportiva franceză Caroline Garcia (locul 27 mondial), care a acuzat dureri la umărul drept ca şi în cele două tururi precedente, a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami de americanca Danielle Collins (locul 53), scor 6-3, 6-2.

Meciul a durat o oră şi 20 de minute.

Danielle Collins, care în turul precedent a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, va juca în semifinale cu rusoaica Ekaterina Alexandrova (locul 16 WTA).

Aceasta a produs încă o surpriză, după ce a învins-o pe americanca Jessica Pegula, locul 5 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-4.

"Ați mai văzut așa ceva?", s-a scris pe contul competiției, după un punct senzațional între Alexandrova și Pegula.

Have you ever seen anything like it?! 😮‍💨#ShotoftheDay pres. by @CelsiusOfficial #MiamiOpen | @WTA | #EkaterinaAlexandrova pic.twitter.com/fYtBz8ZNCl