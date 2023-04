Copiii lui El Chapo continuă ”afacerile” tatălui lor. Un drog sintetic extrem de periculos ucide anual peste 60.000 de americani

Statele Unite i-au acuzat vineri pe liderii cartelului Sinaloa din Mexic - nimeni alţii decât fiii celebrului baron al drogurilor El Chapo - că au condus o operaţiune de trafic cu fentanil, un drog sintetic extrem de periculos, care era alimentat de companii chimice şi farmaceutice chineze, a anunţat procurorul general al SUA, Merrick Garland, relatează Reuters.

Justiţia americană spune că este vorba despre una dintre "cele mai mari, mai violente şi mai prolifice" operaţiuni de trafic cu fentanil, condusă de cartelul Sinaloa, în timp ce furnizarea compuşilor chimici necesari era asigurată de companii farmaceutice chineze.

Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a precizat că patru fii ai fondatorului cartelului mexican, Joaquin "El Chapo" Guzman, aflat în prezent în închisoare în SUA, sunt inculpaţi în acest caz.

Sute de mii de americani au murit din cauza unor supradoze de fentanil în ultimii opt ani. "Urmărim întreaga reţea, de la precursori la importul în Mexic, la producător, la arme, spălare de bani şi până la distribuţia în Statele Unite", a declarat Garland presei.

În trei acte de acuzare separate, sunt acuzaţi în total peste 24 de inculpaţi din Mexic, China şi Guatemala, dintre care opt sunt deja arestaţi.

Printre cei care aşteaptă extrădarea se numără Ovidio Guzman Lopez, unul dintre fiii lui El Chapo, care a fost arestat în Mexic la începutul acestui an. El a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din Manhattan pentru şase capete de acuzare, inclusiv conspiraţie în vederea importului şi distribuirii de fentanil, şi riscă o condamnare pe viaţă dacă va fi găsit vinovat.

"Ei ştiu că otrăvesc şi ucid americani. Pur şi simplu nu le pasă, pentru că fac miliarde de dolari din acest lucru", a declarat Anne Milgram, şefa Administraţiei americane pentru combaterea Drogurilor referindu-se la fiii lui Guzman. "Lăcomia lor este şocantă şi fără margini", a adăugat ea.

Procurorii au acuzat, de asemenea, patru proprietari de companii chineze care ar fi furnizat cartelului precursori chimici pentru fentanil.

Departamentul Trezoreriei SUA a aplicat vineri sancţiuni şi companiilor chimice Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd şi Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd, cu sediul în China.

UN MILION DE DOLARI RECOMPENSĂ PENTRU PRINDEREA A PATRU CHINEZI

Garland a declarat că oficialii americani s-au întâlnit cu omologii mexicani în această săptămână şi că vor colabora cu aceştia pentru a "lovi continuu împotriva acestui inamic" şi pentru a solicita extrădarea celorlalţi inculpaţi. De asemenea, el a cerut Chinei să depună mai multe eforturi pentru a împiedica acest gen de trafic. "Guvernul Republicii Populare Chineze trebuie să oprească fluxul necontrolat de precursori chimici ai fentanilului care provin din China", a spus el.

FBI doreşte capturarea celor patru cetăţeni chinezi şi oferă o recompensă de 1 milion de dolari, deşi va fi dificil să îi aresteze pentru a fi judecaţi în SUA, relatează CBS News.

După ce fentanilul era fabricat în Mexic, cartelulul fiilor lui El Chapo folosea o reţea de vehicule, tuneluri, avioane şi curieri pentru a introduce ilegal drogul în Statele Unite, deşi ştiau că va ucide americani.

Ivan Guzman Salazar, Alfredo Guzman Salazar, Joaquin Guzman Lopez şi Ovidio Guzman Lopez - fiii lui El Chapo, cunoscuţi şi ca Los Chapitos - ar fi obţinut sute de milioane de dolari prin trimiterea de fentanil în SUA, potrivit Departamentului de Justiţie.

Printre alte persoane inculpate se numără operatori ai laboratoarelor secrete din Mexic unde se producea fentanilul, traficanţi de arme care ajută cartelul Sinaloa să-şi înarmeze agenţii de pază şi cei care spălau banii finanţându-le operaţiunile.

PRACTICILE MACABRE ALE FIILOR LUI EL CHAPO

Fiii lui El Chapo au moştenit o parte din imperiul fărâmiţat al tatălui lor după ce acesta a fost extrădat în Statele Unite în 2017, cu o zi înainte de preluarea mandatului de către Donald Trump. Adesea ridiculizaţi în presa mexicană ca fiind playboy şi succesori nedemni ai celebrului lord al drogurilor, ei au creat totuşi un trafic înfloritor cu fentanil, spun oficialii americani, navigând în acelaşi timp prin relaţiile înşelătoare cu alte figuri de top ale cartelului, inclusiv cu fratele lui El Chapo, Aurelio, şi cu partenerul său de afaceri de lungă durată, Ismael Zambada García.

Procesul lui El Chapo, care s-a întins pe parcursul a trei luni, a scos la iveală corupţia din inima cartelului Sinaloa, în timp ce martorii au descris cum asasinii săi ardeau oamenii cu fierul de călcat sau pur şi simplu îi ardeau de vii în focuri de tabără, relatează New York Times.

Vineri, oficiali federali au detaliat practicile macabre şi crude şi ale urmaşilor lui El Chapo, menite să le extindă puterea şi să acumuleze mai multă avere. Astfel, ei testau puterea fentanilului produs pe prizonieri, torturau rivali prin electrocutare, ucideau oficiali guvernamentali şi hrăneau tigrii cu victimele violenţelor lor, vii sau moarte, pentru a intimida civilii.

Potrivit Departamentului de Justiţie, între august 2021 şi august 2022, 107.735 de persoane au murit din cauza supradozelor de droguri în Statele Unite, două treimi dintre acestea fiind cauzate în principal de consumul de fentanil. Aproape 200 de persoane mor în fiecare zi din cauza supradozelor cu fentanil. În 2022, Drug Enforcement Administration (DEA) a confiscat peste 50 de milioane de pastile cu fentanil, mai mult decât dublu faţă de cantitatea colectată în anul precedent, a precizat Departamentul de Justiţie.

Luna trecută, preşedintele Mexicului, Andrés Manuel López Obrador, a făcut o declaraţie controversată, spunând că drogul mortal nu este nici creat, nici consumat în ţara sa şi a dat vina în totalitate pe americani pentru această adevărată epidemie.