Scene ireale la El Clasico. Vinicius l-a înjurat pe antrenorul Alonso: „Du-te dracului”

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:22
Momentul când Vinicius îl înjură pe Xabi Alonso. Foto: X / @vinijr7_fc

Furios după ce a fost înlocuit în minutul 71 al meciului dintre Real Madrid și FC Barcelona, duminică (2-1), Vinicius s-a dus direct la vestiare și a avut cuvinte foarte dure la adresa antrenorului său, Xabi Alonso.

Incidentul a devenit rapid subiect de discuție, iar postul de televiziune DAZN Spania a lansat o adevărată bombă în cursul serii, prezentând, grație unei camere izolate, toate reacțiile brazilianului.

Când și-a dat seama că trebuie să iasă, „Vini” a părut inițial foarte surprins: „Eu? Eu? Mister, mister”, a exclamat el, cu brațele larg deschise. Apoi, situația a degenerat. „Părăsesc echipa, plec, prefer să plec”, a spus el furios, îndreptându-se direct spre vestiare.

Apoi s-a luat direct de antrenorul său spaniol: „Du-te dracului”, a strigat el de mai multe ori, în portugheză, apoi în spaniolă. La care Xabi Alonso i-a răspuns: „Vino, Vini, la naiba!”

Jucătorul brazilian a intrat apoi în vestiar, înainte de a reveni pe banca de rezerve. Potrivit Marca, antrenorul portarilor de la Real Madrid, Luis Llopis, l-a convins să se calmeze și să vină să-și susțină coechipierii într-un final de meci agitat.

În cadrul conferinței de presă, Xabi Alonso a dezamorsat începutul polemicii, indicând că incidentul va fi rezolvat intern. „În ceea ce privește incidentul cu Vinicius, vom discuta despre asta în privat”, a comentat el simplu. La rândul său, atacantul madrilen a părut liniștit pe contul său de Instagram, bucurându-se de o „duminică frumoasă acasă”, înainte de a scrie: „Hai Real Madrid!”

Dar aceasta nu a fost singura altercație în care Vinicius a fost implicat duminică. La întoarcerea pe banca de rezerve, jucătorul s-a remarcat din nou atacându-l pe Lamine Yamal. Starul echipei Barça a acuzat Realul că „fură”. Așa că, la fel ca Dani Carvajal, brazilianul i-a cerut să vorbească mai puțin, înainte de a-l invita în afară terenului pentru a discuta.

