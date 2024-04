Alertă maximă în America Latină. După El Nino urmează o altă nenorocire care va devasta regiunea

Ţările din America Latină trebuie să fie în alertă maximă odată cu trecerea rapidă de la fenomenul meteorologic El Nino la cel cunoscut sub denumirea de La Nina, oamenii şi recoltele având astfel puţin timp la dispoziţie pentru a se adapta, avertizează experţii în climă, potrivit Reuters.

El Nino, care este însoţit de ploi abundente, s-ar putea transforma în curând în episoade de secetă provocate de La Nina, la care se adaugă şi efectele unui intens sezon al uraganelor în America de Sud, au spus experţii în cadrul unui panel organizat de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO).

Modelul climatic complet format din El Nino, La Nina şi o fază neutră durează de obicei între doi şi şapte ani. Experţii susţin însă că perioada de tranziţie dintre El Nino la La Nina s-a micşorat.

''Am asistat recent la asta. În urmă cu un an, am ieşit din La Nina şi, în martie, erau deja semne ale lui El Nino'', a spus Yolanda Gonzalez, directoarea Centrului Internaţional de Cercetare pentru fenomenul El Nino.

''Acum în martie, aprilie, există semne ale La Nina. Nu am reuşit să ne revenim în urma impactului'', a adăugat ea.

Ads

În America de Sud, modelele climatice pot afecta recoltele esenţiale, cum ar fi grâul şi porumbul, punând în dificultate economiile dependente de materii prime.

Deşi fenomenul nu este cauzat de schimbările climatice, a precizat pentru Reuters echipa tehnică a FAO, experţii au observat că efectele acestui model climatic, cum ar fi ploile, valurile de caniculă şi seceta, au devenit mai extreme.

Tranziţia rapidă de la El Nino la La Nina ar putea fi corelată, de asemenea, cu schimbările climatice, a precizat FAO, deşi oamenii de ştiinţă nu au stabilit încă o legătură de cauzalitate definitivă.

''Aceste schimbări abrupte şi faptul că aceste cicluri sunt în prezent aproape suprapuse diminuează de fapt capacitatea de adaptare la schimbări. Acest lucru presupune o provocare uriaşă'', a declarat Marion Khamis, specialistă în managementul riscului regional.