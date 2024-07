Când crede Nicușor Dan că Primăria pe care o conduce va plăti datoria istorică pe care o are către ELCEN

Nicuşor Dan, edilul general al Capitalei, a estimat luni, 1 iulie, că Municipalitatea va fi la zi cu datoria curentă către ELCEN cel mai târziu în luna august.

Întrebat de jurnalişti, într-o declaraţie de presă susţinută, luni, 1 iulie, dacă a demarat auditul datoriei faţă de ELCEN, el a spus că "nu a început, (...) am avut nişte luni dificile. Ştiţi că am primit 20% mai puţin decât anul trecut. Am avut nişte luni dificile, inclusiv mai. În iunie am stat mai bine şi am mai compensat din datoria curentă pe care o avem la ei. Deci, pe curent cred că mai sunt undeva la (...) poate între 200-250 de milioane şi ce o să rezulte din audit, probabil că 400 de milioane".

Chestionat de gazetari când ar putea fi lichidată această datorie, Nicuşor Dan a punctat că depinde de plăţile din impozite.

"Depinde dacă suntem în calendarul de plăţi din impozite. (...) În orice caz, pentru că acum urmează lunile de de vară, în care ce trebuie noi să plătim şi asta s-a întâmplat în fiecare an, din 2021 până acum, deci, în lunile de vară, facturile sunt de 15, 20, 25 de milioane şi noi dăm, am dat în fiecare an 80-90 de milioane, ca să compensăm datoria curentă. Deci, cu datoria curentă o să fim la zi cel târziu în august şi probabil că, în măsura în care se termină auditul până atunci, o să începem să plătim, deci, aş zice (...) undeva la jumătate din acea datorie istorică", a adăugat edilul general al Capitalei.

