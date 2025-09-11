Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

"Scandalul mitei" schimbă directorul general la ELCEN. Cine este noul șef interimar, după ce Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 16:12
Consiliul de Administraţie al Elcen s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al companiei, în funcţia de director general interimar. Anunţul companiei vine după ce directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită.

”În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului judiciar privind directorul general şi directorul comercial al Elcen, Consiliul de Administraţie al companiei s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al ELCEN, în funcţia de director general interimar. Prin această decizie, Consiliul de Administraţie urmăreşte să asigure continuitatea operaţională şi stabilitatea companiei, menţinând activitatea de producere a energiei termice şi electrice esenţială pentru consumatorii din Bucureşti şi pentru Sistemul Energetic Naţional”, anunţă compania.

Mihai Volf are o experienţă de peste 37 de ani în cadrul companiei, fiind responsabil pentru managementul juridic şi conformitatea operaţională a Elcen.

”Numirea sa ca director general interimar are scopul de a asigura transparenţă şi eficienţă în conducerea executivă a companiei”, menţionează compania.

Elcen subliniază că activitatea companiei nu este afectată şi funcţionează în parametri normali, iar serviciul public de furnizare a energiei termice către locuitorii Capitalei continuă fără întreruperi.

“Prioritatea noastră este menţinerea stabilităţii companiei, asigurarea serviciilor esenţiale şi transparenţa în administrarea activităţii ELCEN. Avem încredere că experienţa şi profesionalismul domnului Mihai Volf vor permite companiei să traverseze această perioadă în siguranţă”, spun reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Elcen, care adaugă că vor continua să informeze cu privire la toate evoluţiile relevante ale companiei.

Procurorii anticorupţie au făcut, marţi, percheziţii la sediul central al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), dar şi la persoane fizice şi la sediile ori punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov.

DNA a informat, miercuri, că procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând din 9 septembrie 2025, faţă de Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, director general al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN Bucureşti), pentru două infracţiuni de luare de mită şi faţă de Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, director comercial al aceleaşi societăţi pentru două infracţiuni de complicitate la luare de mită şi o infracţiune de luare de mită.

Potrivit ordonanţei procurorilor, în cauză există date şi probe care arată că în 1 iulie 2025, directorul general Elcen, Claudiu Creţu, ar fi primit, prin intermediul complicelui său, Cristian Zamfiroi, în biroul unei societăţi comerciale din Bucureşti, 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operaţiunilor de plăţi aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale Bucureşti SA.

Procurorii mai menţionează că în 10 iulie 2025, Creţu ar fi pretins, prin intermediul lui Zamfiroi, administratorului unei societăţi comerciale suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societăţii comerciale respective.

De asemenea, în 30 iulie 2025, Zamfiroi ar fi pretins administratorului unei societăţi comerciale aflate în raporturi contractuale cu Elcen 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu.

Claudiu Creţu a fost audiat, marţi seară, la DNA, dar nu a făcut nicio declaraţie presei la ieşirea din sediul instituţiei.

