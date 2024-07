Fiță de Cluj sau soluție pentru evitarea aglomerației. Cât costă să mergi la festivalul Electric Castel cu elicopterul

Cei care doresc să ajungă rapid la festivalul Electric Castle din Bonțida au acum posibilitatea de a se deplasa cu elicopterul, evitând traficul aglomerat. O creatoare de modă stabilită în Germania, Andrada Ona, oferă această soluție pentru a facilita accesul la eveniment, arată cluj24.ro

Andrada Ona, deținătoarea brandului Zoe Ona și a unei fabrici de textile în România, a declarat pentru Cluj24 că timpul limitat nu i-ar fi permis să ajungă la festival „pe mijloace convenționale”. Astfel, a optat pentru un elicopter de mici dimensiuni, Robinson R-44, care parcurge distanța dintre Cluj-Napoca și Bonțida în doar 15 minute.

Facilitatea de Zbor și Detalii Tehnice

Zborurile sunt disponibile pe toată durata festivalului, de joi până duminică, între orele 14:00 și 03:00. Fiecare cursă, dus-întors, costă 150 de euro. Elicopterul poate transporta trei pasageri simultan și decolează de pe heliportul Wonderland Cluj, având nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a se întoarce și prelua alți pasageri.

„Organizatorii festivalului au facilitat această posibilitate de aterizare a elicopterului, de care aveam nevoie din cauza programului foarte strâns pe care îl am. Am discutat cu prieteni și cunoscuți care s-au arătat interesați de o astfel de călătorie și am decis să ofer această opțiune și altor participanți la festival”, a explicat Andrada Ona.

Pasagerii trebuie să aibă brățara de intrare la Electric Castle, iar elicopterul aterizează la doar cinci minute de festival. Fiecare călător poate aduce doar un rucsac mic cu minimul necesar.

