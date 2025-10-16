8 aparate pe care nu ar trebui să le bagi niciodată în prelungitoare. Avertismentul electricienilor: "Este absolut interzis"

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:14
2088 citiri
8 aparate pe care nu ar trebui să le bagi niciodată în prelungitoare. Avertismentul electricienilor: "Este absolut interzis"
Prelungitor în care sunt mai multe cabluri FOTO Pixabay

Prelungitoarele te ajută să folosești mai multe dispozitive odată, însă nu rezolvă toate problemele legate de alimentarea cu energie electrică.

„Ca electrician, m-am confruntat cu o mulțime de probleme cauzate de utilizarea incorectă a prelungitoarelor și cablurilor de extensie,” spune Bobby Lynn de la LiveWire Electrical. „Este important să înțelegem că aceste dispozitive nu sunt concepute pentru aparate cu consum mare de energie sau pentru dispozitive care au nevoie de curent stabil.”

Așadar, deși prelungitoarele pot deservi majoritatea gadgeturilor casnice, unele aparate consumă prea mult curent și ar trebui evitate, deoarece pot deteriora dispozitivele și chiar provoca incendii. Iată cele opt tipuri de aparate pe care electricienii recomandă să nu le bagi niciodată în prelungitoare:

Frigidere și congelatoare

Deoarece frigiderele și congelatoarele funcționează continuu, ele consumă mult mai mult curent decât alte aparate. Conectarea lor la un prelungitor poate face să sară siguranța și să se întrerupă curentul, avertizează Daniel Mock, vicepreședinte la Mister Sparky. „Cel mai bine este ca aceste aparate să fie conectate direct la priză.”

Lynn este de acord, subliniind că nu este doar o problemă de siguranță, ci și un risc de deteriorare. „Întotdeauna recomand, pentru binele aparatelor, ca acestea să fie conectate direct la priză,” spune el. „Consumă mult curent și, dacă sunt expuse la fluctuații, compresoarele lor pot fi afectate. Nu este doar rău pentru aparat, ci și un cost suplimentar pentru tine.”

Cuptoare cu microunde

Potrivit lui Mock, majoritatea prelungitoarelor nu pot suporta cei 12–15 amperi necesari unui cuptor cu microunde. Aceasta poate crește riscul de incendiu și poate deteriora sistemul electric al locuinței.

„Dacă casa ta nu are suficiente prize, poți apela la un electrician profesionist care să te ajute și, eventual, să creeze spațiu pentru o priză nouă în bucătărie,” sugerează Mock.

Aparate mici de bucătărie

Aparate precum cafetierele sau prăjitoarele par ușoare, dar pot solicita foarte mult un prelungitor. „De exemplu, prăjitoarele au o rețea de fire în interior, care necesită mult curent pentru a se încălzi,” explică Mock.

În plus, conectarea acestor aparate la prelungitoare poate duce la topirea izolației cablurilor, avertizează WG Hickman, proprietar Tri-County Air Service.

Aeroterme și aparate de aer condiționat

Aceste aparate necesită mult curent, iar prelungitoarele nu sunt pregătite pentru un consum atât de mare. „Este absolut interzis să conectezi aeroterme sau aparate de aer condiționat la prelungitoare din cauza riscului ridicat de supraîncălzire,” spune Lynn. „Am văzut cazuri în care prelungitoarele s-au topit și, mai rău, au luat foc din cauza utilizării cu aparate cu consum mare. Este un risc de siguranță iminent.”

Mock sugerează folosirea unui cablu de extensie rezistent, cu putere corespunzătoare, pentru a evita supraîncărcarea aparatului de aer condiționat.

Aparate de îngrijire a părului

Uscătoarele de păr sau alte aparate similare trag mult curent foarte repede, explică Lynn, așa că trebuie conectate direct la priză pentru a evita accidentele electrice.

„Pentru aparatele de îngrijire a părului, este recomandat ca un electrician să instaleze în baie o priză de siguranță GFCI, care oprește curentul în cazul unui risc de șoc electric, prevenind accidente precum contactul accidental cu apa,” spune Mock.

Aparate medicale

Aparatele medicale folosite acasă pentru respirație sau somn sunt extrem de importante și necesită curent constant și stabil, deci nu ar trebui să fie conectate niciodată la o prelungitoare.

PC-uri pentru jocuri și sisteme audio de înaltă performanță

Hickman spune că nici acestea nu ar trebui conectate la prelungitoare obișnuite. „Au nevoie de protecție împotriva supratensiunilor, pe care prelungitoarele standard nu o oferă,” explică el. „Folosește un protector de supratensiune de calitate.”

Alte prelungitoare

Potrivit lui Mock, mulți fac greșeala de a conecta mai multe prelungitoare între ele, ceea ce supraîncarcă rapid sistemul electric și încalcă codurile de siguranță împotriva incendiilor.

El adaugă că, în general, atunci când folosești prelungitoare, este bine să investești într-unul cu întrerupător automat, care taie curentul atunci când este supraîncărcat, scrie realsimple.com.

Medicii avertizează că sfaturile despre naștere pe care gravidele le iau de pe rețelele de socializare sunt extrem de periculoase și le pot pune viața în pericol
Medicii avertizează că sfaturile despre naștere pe care gravidele le iau de pe rețelele de socializare sunt extrem de periculoase și le pot pune viața în pericol
Tot mai multe gravide aleg să urmeze sfaturi găsite pe internet, ignorând recomandările medicilor, un fenomen care poate avea consecințe dramatice. Cazul tinerei din Constanța, decedată...
Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei avertizează România și cere măsuri urgente. Raport acuzator după vizita în mai multe spitale psihiatrice
Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei avertizează România și cere măsuri urgente. Raport acuzator după vizita în mai multe spitale psihiatrice
Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) a publicat miercuri, 15 octombrie, un raport prin care cere autorităților din România să ia măsuri în ce privește...
#electrician, #avertisment, #aparate, #prelungitor , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: "Ma doare in cot de deficitul bugetar. Cand se doreste, vin Banca Mondiala sau FMI si il sterg din pix"
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum să faci o curățenie generală în bucătărie în mai puțin de o oră, potrivit experților
  2. 8 aparate pe care nu ar trebui să le bagi niciodată în prelungitoare. Avertismentul electricienilor: "Este absolut interzis"
  3. 9 lucruri de zi cu zi care poluează pe tăcute aerul din locuința ta
  4. Cea mai importantă activitate pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să o facă zilnic, după-amiaza, pentru o îmbătrânire sănătoasă
  5. Red flags la începutul unei relații: ce este semnal de alarmă, ce este doar emoție
  6. Coșmarul unor români care au plecat în vacanță fără să știe prea bine unde merg. "Practic ai ajuns în altă țară"
  7. Noua colecție de Crăciun Nordic Mood 2025 de la JYSK este inspirată de frumusețea pădurii
  8. Mic, dar primitor: Cum transformi dormitorul de oaspeți într-un spațiu confortabil și elegant
  9. Conexiuni zilnice de transport România – Grecia prin Raben Group
  10. România, în topul țărilor cu cea mai mare risipă alimentară din Uniunea Europeană. Românii aruncă anual cantități impresionante de mâncare

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 144 - România este pe primul loc la...