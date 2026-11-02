Europenii au noi drepturi la reparațiile electrocasnicelor, inclusiv după expirarea garanției. Ce platformă pregătește UE

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 19:32
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Europenii au noi drepturi la reparațiile electrocasnicelor, inclusiv după expirarea garanției. Ce platformă pregătește UE
Mașină de spălat FOTO Pixabay

Un frigider sau o mașină de spălat care se defectează nu ar mai trebui să fie înlocuită automat. Uniunea Europeană a introdus, la finalul verii, noi reguli care urmăresc să facă reparațiile mai accesibile și să prelungească durata de utilizare a electrocasnicelor și dispozitivelor electronice.

Noua legislație europeană, cunoscută drept „dreptul la reparare”, obligă producătorii să ofere servicii de reparații pentru anumite categorii de produse, atunci când acestea pot fi reparate din punct de vedere tehnic. Intervențiile trebuie realizate într-un termen rezonabil, gratuit sau la un preț rezonabil, în funcție de situație.

Regulile acoperă produse precum frigiderele, mașinile de spălat, uscătoarele de rufe, mașinile de spălat vase, aspiratoarele și televizoarele. Sunt incluse și telefoanele mobile și tabletele, în condițiile stabilite de legislația europeană. Producătorii trebuie să ofere informații accesibile despre serviciile de reparații și să asigure disponibilitatea pieselor de schimb la prețuri rezonabile.

Garanția se poate prelungi cu încă un an dacă produsul este reparat

Una dintre cele mai importante schimbări îi privește pe consumatorii care aleg repararea unui produs defect în locul înlocuirii acestuia. În cazul produselor cumpărate începând cu 31 iulie 2026, atunci când reparația este efectuată pentru remedierea unei probleme acoperite de garanția legală, perioada de răspundere a vânzătorului se prelungește o singură dată cu 12 luni.

Producătorii nu pot împiedica nejustificat intervențiile service-urilor independente și nici utilizarea pieselor compatibile care respectă cerințele legale. Totuși, obligația de reparare nu se aplică oricărui produs și nu înseamnă că toate intervențiile vor fi gratuite.

O altă schimbare este pregătită pentru 2027, când Comisia Europeană intenționează să lanseze o platformă online prin care consumatorii să poată găsi mai ușor servicii de reparații. Platforma va include secțiuni dedicate fiecărui stat membru, inclusiv României.

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#electrocasnice, #garantie , #tehnologie
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