România ar putea plăti aproximativ 435 de milioane de euro pe an, începând din 2028, pentru o nouă contribuție la bugetul UE, calculată în funcție de echipamentele electrice și electronice vândute, dar necolectate ca deșeuri. Taxa este stabilită la 2,25 euro pe kilogram, cu 25 de cenți peste propunerea inițială a Comisiei Europene, și s-ar putea reflecta în prețurile produselor, de la frigidere și telefoane până la panouri fotovoltaice, potrivit unui studiu al Institutului European pentru Studii Economice (IES-Europe), publicat miercuri.

Propunerea inițială a Comisiei Europene prevedea 2 euro pe kilogram. În proiectul de concluzii prezentat pe 21 noiembrie 2026 de președintele Consiliului European, António Costa, cota a fost majorată la 2,25 euro pe kilogram, cu indexare anuală și fără perioadă de tranziție.

Conform studiului, formula taxează toată diferența până la 100% din vânzări, nu doar până la ținta de colectare de 65% din media ultimilor trei ani. Având în vedere datele disponibile pentru 2025, România a colectat 235.426 de tone și, dacă taxa s-ar fi aplicat, ar fi datorat 303 milioane de euro. Aproximativ 82% din această sumă, respectiv aproximativ 248 de milioane de euro, privește echipamente care nu au devenit încă deșeuri, precum frigiderele, mașinile de spălat sau panourile fotovoltaice aflate încă în casele oamenilor sau pe acoperișuri.

Mecanismul Comisiei arată că, în 2024, s-au generat efectiv circa 260.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) în România, din care în 2025 s-au colectat aproximativ 91%. Deșeurile reale rămase necolectate erau în jur de 24.000 de tone, dar formula taxează 134.645 de tone, adică de 5,5 ori mai mult. Chiar dacă s-ar colecta fiecare tonă de deșeu existent, ar rămâne de plată circa 248 de milioane de euro, potrivit studiului.

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„Nota de plată a României în 2028, în scenariul mediu, ar fi de circa 435 de milioane de euro pe an, adică aproximativ 2,2 miliarde de lei. În întreaga perioadă 2028-2034, totalul ar ajunge la 3,2 miliarde de euro, între 2,4 și 4,2 miliarde, în funcție de scenariu”, se arată în studiul IES-Europe.

Propunerea nu obligă transferul taxei către producători sau consumatori, pentru că suma este datorată de bugetul de stat. Cu deficitul actual, conform studiului, cel mai probabil costul va fi mutat în prețuri printr-o contribuție nouă. Astfel, timbrul verde la o mașină de spălat de 65 de kilograme ar crește de la circa 96 de lei la circa 439 de lei, cu TVA, iar la o combină frigorifică de 70 de kilograme ar ajunge la 473 de lei, de la 103 lei în prezent. Costul anual pe consumator ar urca de la 7 la 35 de euro, adică aproximativ 69 de euro în plus pe gospodărie, arată estimările prezentate de sursa citată.

O altă concluzie a analizei este că taxa, fiind calculată la kilogram, afectează într-o măsură mai mare aparatele electrocasnice voluminoase și cu prețuri mai mici. La o mașină de spălat de 1.300 de lei, adaosul ar fi de peste un sfert din preț.

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Autorii studiului arată că taxa nu este un stimulent clasic de mediu, ci penalizează folosirea îndelungată a produselor. „Dacă aparatele sunt reparate și refolosite mai mult, ele devin deșeuri mai târziu, iar colectarea scade față de vânzările din anii anteriori. Formula ar înregistra acest lucru ca pe un eșec și ar mări nota, deși este exact rezultatul urmărit de politicile europene privind economia circulară, inclusiv de Actul privind economia circulară anunțat de Comisie pentru 2026. Colectarea raportată la vânzări nu este, așadar, o măsură bună a performanței de mediu”, se arată în document.

Studiul mai notează că vânzările de echipamente electrice au crescut cu circa 35% între 2023 și 2025, mai ales la echipamentele mari, categoria în care intră și panourile fotovoltaice. „O parte din această creștere vine din programe finanțate chiar de stat, cum sunt cele pentru fotovoltaice, baterii și iluminat cu LED. Fiecare kilogram vândut prin aceste programe intră în baza taxei în următorii trei ani, deși va putea fi colectat ca deșeu abia peste mult timp. Statul ajunge astfel să plătească de două ori pentru același echipament: mai întâi subvenția, apoi taxa”, se mai arată în analiză.

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În plus, vânzătorii online din afara UE, care nu raportează și nu plătesc, ar avea un avantaj de preț și mai mare, potrivit studiului. Electrocasnicele fabricate în România ar purta în magazinele din UE o taxă de circa 320 de milioane de euro pe an, adică 17% din prețul de fabrică. Scumpirile estimate sunt de 26% pentru mașinile de spălat și de 16% pentru frigidere, iar între 388 și 1.141 de locuri de muncă din cele circa 15.400 din fabricile de electrocasnice ar putea fi afectate, concentrate în localități precum Găești, Ulmi, Jucu sau Satu Mare.

Decizia finală privind introducerea contribuției de 2,25 euro pe kilogram se află pe agenda liderilor europeni, votul urmând să aibă loc în cadrul Consiliului European din 26-27 noiembrie 2026. Pentru a trece, este nevoie de unanimitate, iar opoziția unui singur stat poate bloca sau amâna măsura.

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