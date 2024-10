Peste 100 de elefanți, evacuați dintr-un sanctuar din nordul Thailandei din cauza inundațiilor. Două exemplare au murit VIDEO

Inundațiile fulgerătoare au măturat joi un sanctuar popular de elefanți din nordul Thailandei, ucigând doi elefanți și forțând evacuarea a aproximativ 100 de alți elefanți alături de zeci de turiști, pe fondul cererilor urgente de ajutor, scrie CNN.

Videoclipuri și imagini dramatice din Parcul Natural Elephant din apropierea orașului Chiang Mai au arătat zeci de elefanți trecând prin apă până la burtă pentru a găsi siguranță pe un teren mai înalt.

Authorities and conservationists rush to rescue animals from flash #flooding at the #Elephant Nature Park in #Thailand's northern Chiang Mai Province. Around 100 elephants and thousands of other animals were trapped in the park. pic.twitter.com/eRyhn7oVza