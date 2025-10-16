Frumoasa prezentatoare a trecut de la meteo la sport. Cui i-a luat locul și unde poate fi văzută

Autor: Teodor Serban
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 10:01
Frumoasa prezentatoare a trecut de la meteo la sport. Cui i-a luat locul și unde poate fi văzută
Schimbare importantă la postul de televiziune Prima TV, unde frumoasa prezentatoare Elena Andrei a fost mutată de la rubrica meteo la cea de sport.

”După ce a adus soare şi optimism pe micile ecrane, în calitate de prezentatoare meteo, Elena Andrei face un pas important în cariera sa jurnalistică. Începând cu 15 octombrie, telespectatorii o vor regăsi într-un nou rol – cel de prezentatoare a ştirilor din sport, la Focus Sport, emisiunea difuzată la Prima TV”, se menționează pe Primatv.ro.

„După o perioadă în care am transmis stiri meteo, intru într-o nouă provocare profesională: ştirile sportive. Este un domeniu care mă atrage prin emoţie, energie şi disciplină. Sunt o persoană activă, conectată la lumea sportului, iar acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea, chiar pe terenul ştirilor sportive. Sunt recunoscătoare pentru parcursul meu de până acum şi pentru încrederea primită în a explora şi alte formate de prezentare”, spune Elena Andrei.

Elena Andrei a preluat rolul de prezentatoare a știrilor din sport după plecarea lui Alice Stroescu și va face echipă cu Alexandra Băluţescu la Focus Sport.

