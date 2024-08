Elena Basescu a comentat, marti seara, scandalul iscat in Partidul Miscarea Populara, acuzand-o pe Elena Udrea ca interzice organizatiilor PMP sa stranga semnaturi pentru candidatura la prezidentiale a lui Cristian Diaconescu.

"Doamna Ruxandra Dragomir se preface ca nu stie despre ce este vorba: organizatiile au 'probleme' in a strange semnaturi pentru Cristian Diaconescu deoarece Elena Udrea le interzice acest lucru", scrie pe Facebook Elena Basescu.

Anterior, candidatura lui Cristian Diaconescu la Presedintia Romaniei a fost contestata tocmai de membri din formatiunea din care face parte - Partidul Miscarea Populara.

Revolta in PMP: Se cere mazilirea lui Cristian Diaconescu. "Romania e pregatita sa voteze o femeie"

Potrivit presedintelui Organizatiei de Femei a PMP, Ruxandra Dragomir, fostul consilier prezidential are probleme in strangerea de semnaturi, pana in prezent reusind sa adune doar 7.000, desi sunt necesare 200.000 pentru inscriere in cursa prezidentiala, iar tinta partidului este chiar mai mare - 300.000.

De asemenea, Ruxandra Dragomir a mentionat ca Elena Udrea ar fi mai potrivita pentru a fi candidatul PMP, pentru ca bucura de o mai mare notorietate, iar Romania "e pregatita sa voteze o femeie".

"Din pacate pentru Udrea..."

Recent, Elena Basescu a anuntat pe pagina sa de socializare ca un membru al PMP, deputat in Parlamentul Romaniei, a demisionat din partidul la sefia caruia se afla Elena Udrea.

"Din pacate pentru cei care conduc Partidul Miscarea Populara...", a fost mesajul postat de catre Elena Basescu, care insotea o imagine scanata a demisiei deputatului de Vrancea, Florin Secara.

D.R.

