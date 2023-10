EBa face actiuni caritabile: Ajuta copiii de la orfelinatul lui Codin Maticiuc

Familia lui Codin Maticiuc a pus bazele unei fundatii caritabile care se ocupa de copiii orfani sau cu probleme familiale, iar una dintre persoanele care s-a implicat in a-i ajuta pe cei mici este mezina presedintelui, Elena Basescu.

EBa este o prietena buna de-a lui Codin si a participat recent la un eveniment dedicat copiilor de la Fundatia Metropolis. Aceasta nu este prima data cand EBa merge la orfelinat si se joaca cu micutii de acolo. Mai mult, ea le aduce adeseori mici cadouri.

La ultimul eveniment a luat parte si Alina Crisan, una dintre fostele iubite ale lui Codin, si ea o mare iubitoare de copii, scrie Libertatea.

Fundatia familiei Maticiuc a fost infiintata in 2007, cand s-a construit un orfelinat in Bucuresti, in zona Giulesti, unde isi gasesc adapostul in jur de 50 de copii orfani sau cu probleme acasa.

Familia lui Codin, pe care presa l-a numit adeseori "Crai de Dorobanti", merge in vacante alaturi de cei mici, ia parte la activitati organizate pentru ei si chiar face lectii impreuna cu copiii pe care ii ocroteste.

Ads