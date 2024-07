Elena Basescu, despre scandalul Severin: Nu ne bagati in aceeasi oala!

Europarlamentarul PD-L Elena Basescu crede ca scandalul in care este implicat pesedistul Adrian Severin nu afecteaza imaginea tuturor romanilor din PE, ci doar pe aceea a membrilor grupului PSD.

"Nu ne bagati pe toti in aceeasi oala. Problemele de imagine provocate de scandalul in care este implicat Adrian Severin s-au rasfrant doar asupra grupului socialist (PSE) din Parlamentul European. Grupul PPE din care face parte si PD-L nu are nici o legatura si nu vad de ce ar trebui sa ne simtim jenati de ce au facut altii", a comentat Elena Basescu pentru Realitatea.net afacerea lobby contra bani din Parlamentul European.

Ea crede totodata ca problema Severin se va solutiona curand, odata cu finalizarea anchetei interne a PE si cu cererea de ridicare a imunitatii facuta de DNA.

EBA despre scandalul Severin: "Nu ne bagati in aceeasi oala!"

