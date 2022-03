Elena Basescu lauda vinurile moldovenesti: Sunt bune si ieftine

Elena Basescu a votat, miercuri, in Parlamentul European, pentru liberalizarea comertului cu vin intre Republica Moldova si Uniunea Europeana, dupa care a postat pe Facebook un mesaj in care ridica in slavi licorile din tara vecina.

"Ma bucur ca azi am votat pentru liberalizarea comertului cu vin intre Republica Moldova si Uniunea Europeana. Daca pana in prezent, Republica Moldova putea exporta doar o anumita cota de vin catre UE fara taxe vamale, de la 1 ianuarie 2014 aceasta cota va disparea, deci se elimina total taxele vamale pentru vinul exportat de Republica Moldova in UE.

Este prima masura concreta pe care Uniunea o ia fata de Republica Moldova dupa parafarea Acordului de Asociere si ca urmare a presiunilor exercitate de Federatia Rusa. Acum urmeaza ridicarea vizelor si semnarea Acordului de Asociere", scrie Elena Basescu.

"Va incurajez pe toti sa cumparati si sa degustati vinuri moldovenesti - sunt sanatoase, de o calitate foarte buna si au preturi mici", isi incheie europarlamentarul postarea.

M.M.