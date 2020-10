Candideaza Elena Basescu pentru un post de parlamentar de Constanta? Ce spune liderul PMP

Presedintele PMP nu a confirmat si nici nu a infirmat o candidatura a Elenei Basescu la alegerile generale din acest an, explicand ca subiectul nu a fost discutat in partid la sedinta de duminica.Anuntul privind validarea listelor de candidati pentru alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie a fost facut, duminica dupa-amiaza, de Eugen Tomac, la finalul sedintei Colegiului National al PMP.Presedintele executiv al PMP, Marius Pascan, va fi cap de lista in judetul Mures, a mai anuntat Tomac."Viata merge inainte, democratia nu poate fi suspendata, motiv pentru care si noi, ca partid, ne-am pregatit de alegeri. PMP este al treilea partid ca numar de alesi dupa PSD si PNL , suntem increzatori in sansele noastre. Suntem singurul partid parlamentar care a cerut in Parlament sa fie pus in aplicare rezultatul referendumului din 2009 privind reducerea numarului de parlamentari. Este inadmisibil ca niciun partid politic nu a depus in Parlament o initiativa prin care sa reduca numarul de parlamentari", a declarat Tomac.El a catalogat drept "un afront direct la adresa democratiei si un mesaj de dispret fata de cetatenii romani" faptul ca de doi ani proiectul PMP privind aplicarea rezultatului referendumului din 2009 nu a fost dezbatut.Intrebat despre o candidatura a Elenei Basescu pentru alegerile parlamentare din acest an sub sigla PMP la filiala Constanta, presedintele partidului a precizat ca nu poate nici sa confirme, nici sa infirme informatia. Tomac a explicat ca la organizatia judeteana Constanta a fost stabilit primul pe lista pentru Senat, insa nu s-a decis cine va deschide lista de candidati pentru Camera Deputatilor."Nu pot sa va confirm si nici nu pot sa va infirm. Tot ce pot sa va spun este ca Elena Basescu este membru PMP de la crearea partidului. La sedinta de astazi nu am discutat acest subiect", a raspuns Tomac.Totodata, intrebat daca va atinge scorul de 10% pe care declara ca l-a stabilit, Tomac a precizat ca "si dupa alegerile parlamentare PMP va face ceea ce trebuie pentru tara".Elena Basescu este fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu europarlamentar roman intre 2009 si 2014, fotomodel si economist. In data de 24 februarie 2008, a fost aleasa in functia de secretar general al Organizatiei de Tineret a Partidului Democrat-Liberal din Romania (cu 377 voturi pentru si 6 impotriva), fapt care a dus la demisia fizicianului Eugen Stamate din Comisia Prezidentiala pentru Educatie, in semn de protest.