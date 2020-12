Elena Basescu il ameninta cu procesul pe Mihail Neamtu, care critica favoritismul si nepotismul din PMP: "Afirmatiile sunt facute in scopul de a ma denigra"

Postarea Elenei Basescu

La capitolul "Favoritism, nepotism si clientelism", Mihail Neamtu a amintit si candidatura fiicei lui Traian Basescu : "Nuca de pe coliva de la capataiul partidului a fost candidatura unei doamne (si a unei mame) pe care o respect, dar care n-avea tractiune electorala: Elena Basescu. Oare le-am transmis alegatorilor un mesaj despre meritocratie? A fost gestul politic care a facut diferenta: la 6 decembrie, partidul a coborat sub pragul electoral."Acum, Elena Basescu cere prin avocat eliminarea afirmatiilor si a tuturor comentariilor generate pe Facebook. "Totodata, va atrag atentia ca sustinerile dumneavoastra nu reprezinta decat simple afirmatii ce nu au corespondent in realitate, fiind emise doar in scopul evident de a ma denigra si de a-mi incalca dreptul la onorare, la demnitate, reputatie si imagine.Nutresc speranta ca veti acorda atentia cuvenita prezentei Notificari astfel incat sa evitam solutionarea de catre instanta de judecata a acestui diferend, care ar presupune costuri importante (onorariu avocat, taxa judiciara de timbru, onorariu executor etc.) ce ar cadea, in final, in sarcina dumneavoastra," scrie Elena Basescu.Referitor la: Afirmatiile dumneavoastra denigratoare si dispretuitoare la adresa subsemnatei, exprimate public la data de 11.12.2020, pe pagina de Facebook ce va poarta numele. Stimate Domnule NEAMTU, subsemnata Elena BASESCU, CNP....., reprezentata conventional prin Avocat OANA ANGHEL din cadrul CABINETULUI DE AVOCAT OANA ANGHEL, in conformitate cu imputernicirea avocatiala atasata prezentei.Avand in vedere urmatoarele:(i) Prin mesajul publicat pe pagina dumneavoastra de Facebook la data de 11.12.2020,adresat atat colegilor de partid , cat si alegatorilor, ati emis afirmatii la adresa subsemnatei cu caracter vadit ilicit, de natura a incalca drepturile nepatrimoniale ale subsemnatei referitoare la imagine, onorare, reputatie si demnitate prin continutul afirmatiilor denigratoare si dispretuitoare la adresa mea;(ii) Desi in preambulul mesajului referit mai sus, ati afirmat: "Comentariul meu nu-i despre oameni, ci despre judecatile eronate care au ingropat partidul sub pragul electoral", ati mentionat expressis verbis numele subsemnatei si m-ati plasat in paragraful care pune in lumina "anonimii, nulitatile si condamnatii penali", denumit de Dumneavoastra "Favoritism, nepotism si clientelism", aducandu-mi jigniri si insulte greu de tolerat;(iii) Plasarea de catre dumneavoastra, in continutul mesajului, a calitatii mele de "mama" intr-un context care nu are nicio legatura cu insusirile sau abilitatile noastre parentale, in incercarea de a induce opinia potrivit careia o persoana care detine calitatea de mama nu ar fi potrivita pentru activitatea politica, desi numeroase femei care au calitatea de mama, activeaza cu succes in zona politica, atat pe plan local, cat si pe plan international;(iv) Utilizarea de catre dumneavoastra a numelui si a imaginii mele, fara drept, in scopul vadit de a da greutate mesajului si de a naste interesul presei in a publica afirmatiile continute in postarea Dumneavoastra;(v) Afirmatiile dumneavoastra se caracterizeaza printr-un limbaj profund denigrator, modalitatea de exprimare, cuvintele utilizate, contureaza faptul ca ati actionat cu intentia directa de a aduce prejudicii subsemnatei, dumneavoastra avand reprezentarea si constientizand efectele unor astfel de afirmatii, acestea putand fi accesate oricand, de oricine si trimise mai departe catre alte persoane, aspect ce indica efectul imediat, intens produs de aceste afirmatii si posibilitatea de accesare continua a acestora;(vi) Dreptul fiecarei persoane la demnitate, drept garantat de Constitutie, se reflecta atat in ocrotirea valorii sociale a demnitatii sub aspectul ei subiectiv, adica sub aspectul sentimentului de onoare pe care fiecare om il are fata de el insusi, cat si sub aspect obiectiv, respectiv sub aspectul pretuirii morale de care se bucura un om in cadrul societatii din care face parte si care se manifesta prin reputatia, stima, consideratia si respectul semenilor sai, acest drept fiindu-mi atins prin afirmatiile formulate de dumneavoastra la adresa subsemnatei;(vii) Constitutia consacra, in art. 30 alin.6, principiul potrivit caruia libertatea de exprimare nu poate aduce atingere vietii particulare, demnitatii, onoarei, dreptului la propria imagine a persoanei, aratand in norma de drept: "Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine";(viii) Prevederile art. 1349 Cod civil care statueaza, in termeni neechivoci, faptul ca: "orice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere, prin actiunile ori inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane."Formulez prezenta NOTIFICARE, prin care va solicit imperativ urmatoarele:1. Sa procedati de indata la eliminarea afirmatiilor din continutul mesajului dumneavoastra privind persoana subsemnatei, precum si a tuturor comentariilor generate de afirmatiile dumneavoastra pe pagina proprie de Facebook care ma privesc.2. Sa incetati de indata orice actiune de acest fel la adresa subsemnatei, in caz contrar fiind nevoita sa recurg la toate parghiile legale in scopul acoperirii prejudiciului cauzat de dumneavoastra, constand atat in paguba efectiv produsa (damnum emergens), cat si in beneficiul nerealizat (lucrum cessans).Totodata, va atrag atentia ca sustinerile dumneavoastra nu reprezinta decat simple afirmatii ce nu au corespondent in realitate, fiind emise doar in scopul evident de a ma denigra si de a-mi incalca dreptul la onorare, la demnitate, reputatie si imagine.Nutresc speranta ca veti acorda atentia cuvenita prezentei Notificari astfel incat sa evitam solutionarea de catre instanta de judecata a acestui diferend, care ar presupune costuri importante (onorariu avocat, taxa judiciara de timbru, onorariu executor etc.) ce ar cadea, in final, in sarcina dumneavoastra.Cu deosebita consideratiune, Bucuresti, 20.12.2020.Elena BASESCU, prin Avocat Oana ANGHEL.