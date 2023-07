UPDATE: Elena Basescu, unicul candidat la functia de secretar general al PD - Tineret

Elena Basescu, fiica cea mica a sefului statului, este, pana in prezent, unicul candidat la functia de secretar general al Organizatiei de Tineret a PD (OTPD), potrivit Mediafax

Elena Basescu aspira la functia de secretar general al organizatiei de tineret a PD, relateaza Antena 3. Mezina familiei prezidentiale va candida la acest post la Conventia Nationala ce se va desfasura in septembrie.

Deputatul Cosmin Popp, actualul presedinte al Organizatiei de Tineret a PD, si presedintele tinerilor democrati din Capitala, Stefan Pirpiriu, vor candida la sefia OTPD.

"Mi se pare normal sa candidez, am o legatura sentimentala cu PD si cred ca sunt in masura sa reprezint interesele tinerilor democrati, mai ales ca sunt mult mai motivata decat alti tineri", a declarat de curand fiica presedintelui, care este membra PD de un an.